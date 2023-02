Vila Maria Augusta e Vila Japão sofrem com alagamentos e contabilizam prejuízos

Todos os anos, moradores da Vila Maria Augusta e Vila Japão, em Itaquaquecetuba, sofrem com as enchentes. Esse ano não foi diferente. Casas dos bairros voltaram a ficar cheias de água. A situação deixa os moradores em alerta, principalmente no período noturno, momento em que as chuvas caem com uma intensidade maior. Os moradores relatam que o problema com a enchente é recorrente há mais de 30 anos nesses bairros. Como há o Rio Tietê ao redor, quando chove as ruas ficam debaixo de água.

"Consegui levantar alguns móveis. Mas já perdi o guarda roupa e as vestimentas”, relata a cozinheira Josefania Miguel, moradora da Vila Maria Augusta. Ela conta que é desesperador ficar dentro da própria residência de galocha. “Ficamos esperando ajuda mas não dão suporte. Há um carro estacionado da Defesa Civil na lateral da rua. Mas não chegam a dizer o que será feito para ajudar os moradores”, comenta.

No meio de algumas ruas do bairro há pontos alagados. Apesar disso, não há sinalização alertando para evitar a área. Em um ponto deste bairro há um carro da Guarda Civil Municipal que está trabalhando em conjunto com a Secretaria de Trânsito impedindo a passagem de veículos nos pontos mais alagados. Do outro lado, na proximidade do Hospital Santa Marcelina, na Vila Japão, os moradores também estão sofrendo com o impacto dos alagamentos na via.

O morador Luiz Geraldo conta que chegou de viagem na terça à noite e se deparou com a rua submersa. "Quando conseguia atravessar com o carro até o portão já sabia que a casa estava cheia de água", conta. Ele relata que não houve tanto prejuízo em sua residência mas destacou o prejuízo de seus vizinhos. A casa do vizinho de Geraldo ainda está com água até metade da perna e diversos móveis estão sendo jogados fora. "A cidade cresceu em uma velocidade muito rápida e não houve planejamento”, afirmou.

NA JUSTIÇA