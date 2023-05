Virada Cultural: Transporte público terá esquema especial no final de semana

O transporte público metropolitano do Alto Tietê e da Grande São Paulo sofrerá alterações neste final de semana, em virtude de obras rotineiras de sábado e domingo e também da Virada Cultural que será realizada na capital.

Os passageiros que vão se deslocar pelas linhas da CPTM, da ViaMobilidade e do Metrô precisam ficar atentos às mudanças.

CPTM

Os trens da CPTM irão circular de forma ininterrupta durante a Virada Cultural, nos dias 27 e 28/05. Fora do horário de operação comercial, ou seja, entre meia-noite e 04h da manhã, as estações estarão fechadas para embarque e apenas os passageiros que chegarem à CPTM por meio de integrações com o Metrô poderão embarcar.

Os intervalos médios entre os trens serão de 30 minutos nas cinco linhas da companhia neste horário especial.

Desta forma, os passageiros podem acessar a CPTM nas Estações Palmeiras-Barra Funda (Linha 7-Rubi), Luz (Linhas 7-Rubi e 11-Coral), Brás (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira), Tamanduateí (Linha 10-Turquesa), Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira) e Corinthians-Itaquera (Linha 11-Coral).

Já o desembarque dos passageiros poderá ser realizado em qualquer uma das 57 estações da companhia.

CPTM na Virada

O trecho da Linha 11-Coral da CPTM entre as Estações Luz e Brás estará interditado entre 01h30 e 03h30 de domingo (28/05) para a realização de obras entre as duas estações. Neste período, serão feitos serviços na via, como descarga de brita e correção geométrica dos trilhos.

Neste horário, os trens da CPTM estarão operando por conta da Virada Cultural. Desta forma, os passageiros que utilizam a linha, com destino a Estudantes ou Luz, podem usar como alternativa o Serviço 710, que torna possível viajar entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás. Os trens circulam justamente pelo trecho da Linha 11-Coral que será interditado.

Aos domingos e feriados todas as linhas da CPTM operam com intervalos médios de até 35 minutos entre os trens para realização de obras de manutenção e modernização.

Os passageiros são informados sobre a interdição por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelos canais de redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Metrô

O Metrô funcionará ininterruptamente de sábado (27) para o domingo (28). As estações São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha) estarão abertas para embarque e desembarque.

O embarque nessas estações será possível pelos acessos do Vale (São Bento) e Formosa (Anhangabaú). Todas as demais estações, nas Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estarão fechadas durante a madrugada, porém atenderão o desembarque de passageiros.

Como haverá programação durante 24 horas sem interrupções, o transporte metroferroviário funcionará de forma direta, inclusive na madrugada, quando normalmente as estações ficam fechadas.

Linha 4

Na Linha 4-Amarela, as estações Luz, República, Paulista–Pernambucanas e Pinheiros estarão abertas para transferência e desembarque. A Estação Vila Sônia-Prof. Elisabeth Tenreiro permanecerá aberta para embarque e desembarque, devido aos eventos nas proximidades da estação. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque. A operação de ônibus Vila Sônia a Taboão da Serra será ininterrupta.

ViaMobilidade



Linha 5-Lilás: as estações Santa Cruz, Chácara Klabin e Santo Amaro estarão abertas para transferência e desembarque. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque.



Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda: as estações Barra Funda, Pinheiros e Santo Amaro, Presidente Altino e Osasco estarão abertas para transferência e desembarque. As demais estações permanecerão abertas apenas para desembarque.



De acordo com a demanda de passageiros na madrugada, a oferta de trens pode variar para melhor atendimento aos passageiros.