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Jornal Diário de Suzano - 22/03/2026
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Região

Vírus respiratório mata 16 no Alto Tietê em 2026, aponta levantamento

Síndrome Respiratória Aguda Grave pode ser causada por Influenza e Covid

22 março 2026 - 20h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Síndrome Respiratória Aguda Grave É uma infecção respiratóriaSíndrome Respiratória Aguda Grave É uma infecção respiratória - (Foto: Reprodução)

A Síndrome Respiratória Aguda Grave, causada pela influenza, covid-19 e outros vírus respiratórios, matou 16 pessoas no Alto Tietê em 2026. A região soma 132 casos com 28 internações na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), segundo dados do Núcleo de Informações e Estratégicas em Saúde (Nies) do Estado de São Paulo.

Poá, com sete óbitos, lidera na região, seguida por Mogi das Cruzes (4), Ferraz de Vasconcelos (3), Guararema (1) e Santa Isabel (1). Poá (46) mantém a liderança no número de casos, em seguida está Mogi (33), Itaquaquecetuba (17), Ferraz (15), Suzano (13), Arujá (3), Guararema (2), Santa Isabel (2) e Biritiba (1).

INFECÇÃO RESPIRATÓRIA

A Síndrome Respiratória Aguda Grave é uma infecção respiratória com potencial de disseminação e impacto na saúde pública. Os principais sintomas incluem febre, tosse, dor de garganta e falta de ar.

O diagnóstico clínico é feito com auxílio de exames de imagem e testes laboratoriais. O tratamento exige cuidados intensivos, incluindo oxigenoterapia e em casos graves, ventilação mecânica na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Na região, a maior incidência de casos é entre as pessoas de 60 a 79 anos, com 39 casos; seguida por pessoas com 80 anos ou mais, com 22; de 40 a 59 anos, com 19; crianças de cinco a nove anos, com 15 casos; bebês com menos de 1 anos, com 14; crianças de 1 a 4 anos, com 11; pessoas de 20 a 39 anos, com sete; e com 10 a 19 anos, com cinco casos.

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