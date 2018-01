Visita ao Parque Municipal tem inscrições abertas, com exigência de vacina contra febre amarela

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente realiza neste sábado (27), a partir das 9 horas, a primeira edição de 2018 da tradicional visita monitorada ao Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Melo Freire - Chiquinho Veríssimo. A programação inclui a recepção das pessoas, uma palestra sobre o ecossistema da reserva e em seguida a trilha, que é percorrida com o apoio de monitores. A novidade é que as pessoas terão de apresentar a comprovação de vacinação contra a febre amarela para participar do passeio.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, explica que a exigência da vacina tem como objetivo garantir a segurança dos participantes e fará parte de todas as visitas ao local daqui para frente. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 4798-5959, são gratuitas e limitadas a 120 pessoas, que é a capacidade máxima de público do parque para eventos do tipo.

A trilha é considerada de média complexidade e os participantes podem ver algumas das 300 espécies nativas de vegetação existentes no parque, algumas curiosas, como as microrquídeas. Além disso, com um pouco de sorte, também é possível avistar animais.

Plantio de cambuci

Além disso, nesta quinta e sexta-feira (25 e 26), a partir das 9 horas, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente fará um plantio de árvores de cambuci nos parques urbanos da cidade. Na quinta (25), serão plantadas 20 mudas no Parque Leon Feffer e 20 no Parque Centenário. Já na sexta-feira (26), o Parques da Cidade e Botyra receberão 10 mudas, cada um.

De acordo com o diretor da Secretaria do Verde, André Miragaia, a proposta é estimular a população a conhecer, admirar e acompanhar o crescimento da fruta, que tem a identidade do município. Ele lembra que, até o final deste ano, a secretaria pretende plantar 400 árvores de cambuci nos parques da cidade. Os plantios serão acompanhados de idosos da Vila Dignidade e jovens da Casa da Criança.

“Mogi das Cruzes sempre foi conhecida popularmente como “A Terra do Caqui”. Essa característica foi dada pela sua pujante agricultura na produção de caqui, mas Mogi na verdade é a terra do cambuci, uma fruta nativa da Mata Atlântica, muito característica da região e que sempre foi fartamente encontrada no município”, explica Miragaia.

O cambuci é um fruto arredondado de cor verde, cujo formato lembra um disco voador. Os frutos, quando maduros, apresentam polpa carnosa, mole, doce e ácida. O fruto contém sementes pequenas, brancas e achatadas. No passado, o cambuci era encontrado com freqüência nos estados de São Paulo e Minas Gerais, mas hoje, pela ação dos desmatamentos, está se tornando cada vez mais raro.

O cambucizeiro é uma árvore perene, com porte médio de 3 a 5 metros de altura e o tronco sofre descamamento periódico, como ocorre com a maioria das plantas da mesma família botânica. As suas folhas são simples, verdes, bordas lisas e com forma alongada de 7 a 10 centímetros de comprimento, por 3 a 4 centímetros de largura. As flores de cor branca, grandes, são formadas isoladamente na região de inserção das folhas nos ramos.