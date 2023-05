Viveiro promove plantio de mudas com a Suzano S/A

A equipe do Viveiro Municipal Tomoe Uemura e a Suzano S/A organizaram o plantio de cem mudas de árvores no Parque Max Feffer. A ação contou com a participação de mais de 100 colaboradores voluntários do Programa Voluntariar da empresa, reforçando a importância de preservar o meio ambiente em linha com o propósito da companhia de “Renovar a Vida a partir da Árvore”.

Com acompanhamento do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, e do diretor do Viveiro Municipal, Marcelo Silva, voluntários fizeram o plantio de mudas de ipê e sibipiruna, com o apoio e participação da coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação da Suzano, Elisabete Flores Pagliusi.

A iniciativa é complementar ao evento da empresa "1ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem", realizado nos arredores do Parque Max Feffer no dia 16 de abril, em celebração ao mês de aniversário da cidade. Na ocasião, foram entregues vouchers para os participantes, de forma que eles pudessem realizar o plantio de uma muda e contribuir para o meio ambiente em conjunto com colaboradores da empresa.

Para Chiang, a sustentabilidade é um dos pilares essenciais para o bem-estar geral da população. "Estimular nas famílias a consciência de que é vital manter o meio ambiente saudável faz parte do trabalho da gestão enquanto forma de promover um acréscimo positivo na saúde física e mental de todos nós", destacou.

Segundo a gestora do Viveiro Municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, oportunizar a possibilidade do plantio demonstra mais uma vez o foco conjunto da administração e da Suzano S/A, para garantir a conscientização acerca dos cuidados com o meio ambiente.