Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
Região

Volume de água nos reservatórios da região melhora e chega a 49,7%

Com maior volume da região, a represa Jundiaí, opera com 67,3%

13 março 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Represa Taiaçupeba opera com com 44,8% do volume Represa Taiaçupeba opera com com 44,8% do volume - (Foto: Diego Florido/DS)

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) opera, nesta quinta-feira (12), com 49,7% de sua capacidade. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e mostram um aumento de 11,9% em comparação com o mês de fevereiro, quando o sistema operava com 37,8%.

Até o momento, março registrou 66,3% do total de precipitação esperado para o mês. A média histórica indica 176,8 milímetros, enquanto o acumulado do mês é de 117,2 mm. 

No sistema são tratados cerca de 15 mil litros de água por segundo para atender 4,5 milhões de pessoas da região. A distribuição acontece na Zona Leste da capital e nos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mauá, Mogi das Cruzes, parte de Santo André e dois bairros de Guarulhos (Pimentas e Bonsucesso).

Represas

A represa Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, apresenta o menor volume útil da região, com 44,8%. Ainda assim, o índice representa alta de 12,6% em relação a fevereiro, quando marcava 32,2%.

Em seguida aparece a represa Ponte Nova, situada na divisa entre Biritiba-Mirim e Salesópolis, com 44,9%. O percentual é 8,2% superior ao registrado no mesmo período do mês anterior, quando o volume era de 36,7%.

A represa Paraitinga, também em Salesópolis, está no meio, operando com 54,6%. O número é 7,8% maior que o observado em fevereiro (46,8%).

Já a barragem Biritiba, em Biritiba-Mirim, está com 65,03% da sua capacidade total, o segundo maior volume da região. No mês passado, o reservatório registrava 52,1% e liderava o ranking do Alto Tietê.

A represa Jundiaí, por sua vez, apresenta o maior volume da região, com 67,3%. Em fevereiro, o índice era de 38,01%, o que representa crescimento de 29,2% em março.

