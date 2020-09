Voluntárias confeccionam mais de 63 mil máscaras em Mogi

As costureiras voluntárias de Mogi das Cruzes, que se habilitaram a confeccionar máscaras para doação no município, produziram mais de 63 mil máscaras até terça-feira (8).

A informação foi divulgada em rede social do prefeito de Mogi, e candidato a reeleição, Marcus Melo (PSDB).

“A pandemia do coronavírus é o maior desafio que Mogi já enfrentou. Em momentos difíceis assim, precisamos de gente disposta a fazer o bem. É o caso da Rosilene. Ela é uma das voluntárias que está fabricando máscaras de tecido para doação. Elas já costuraram 63 mil máscaras. A Rosilene e todas as voluntárias são Mogianas de Coragem”, diz a publicação.

Na publicação divulgada pelo prefeito, encontra-se um vídeo com o depoimento de uma das voluntárias, Rosilene Soares.

No depoimento a costureira conta como conheceu a iniciativa do Fundo Social de Mogi.

“Eu faço uniformes industriais e escolares. Mas devido a pandemia caiu muito o meu trabalho. Até que uma amiga me mandou o número de contato via whatsapp, dizendo que o Fundo Social de Mogi estava recebendo inscrição para voluntários para alguns trabalhos. Eu me inscrevi e fui chamada para confeccionar máscaras”, disse a costureira.

Mil máscaras

Após iniciar os trabalhos voluntários, Rosilene disse que eram produzidas mais de mil máscaras por dia para doação.

Segundo a Prefeitura de Mogi, são 20 pessoas voluntárias atuando junto ao Fundo Social.

“A experiência tem sido muito boa. Para mim, principalmente, pois conheci pessoas do bem, pessoas dispostas a ajudar o outro, mesmo sem saber quem é. Acredito que muitos mogianos são dessa forma”, contou.

No vídeo Rosilene diz que é natural de Mogi, mas morou alguns anos em Minas Gerais, porém “a saudade e o amor pela cidade natal sempre foi maior. É a cidade onde eu nasci”.