Vunesp divulga locais de prova para concurso da Câmara de Itaquá

A Vunesp divulgou os locais das provas dos inscritos para o concurso público da Câmara de Itaquaquecetuba, que ocorrerá no próximo dia 29. O concurso conta com 5.727 inscritos e disponibiliza 19 vagas. As provas objetivas serão aplicadas às 9 horas, com exceção à vaga de Procurador Jurídico que terá, ainda, uma avaliação prática, no período da tarde, às 15 horas.

A Vunesp incluiu entre os locais de provas os municípios de Itaquaquecetuba e Suzano. Os candidatos inscritos no concurso devem conferir onde realizarão a prova através do site da Vunesp (www.vunesp.com.br ), na área restrita aos candidatos (https://www.vunesp.com.br/CITQ1701) ou no site da Câmara Municipal (https://www.camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br/portal/editais/0/3/455).

“Os exames serão aplicados em diversas unidades escolares e a Vunesp disponibilizou, também, escolas de Suzano para atender os candidatos”, explica o presidente da Câmara, Roberto Carlos do Nascimento Tito (PSDB), o Carlinhos da Minercal.

As vagas disponibilizadas pelo concurso público da Câmara são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de acordo com o cargo e jornada de trabalho, e estão entre R$ 1.339,39 a R$ 8.622,99.

As inscrições ocorreram entre 10 de maio e 07 de junho de 2018. Entre os cargos e vagas disponíveis estão: Auxiliar Administrativo (4 vagas), Contador (1), Controlador Interno (1), Jornalista (1), Oficial Administrativo (2), Procurador Jurídico (1), Recepcionista (1), Servente Copeira (4), Técnico em Informática (1), Vigia (3).

A validade do concurso público será de dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba.

Atenção

Os candidatos convocados para as provas do dia 29 de julho devem estar rigorosamente atentos às seguintes instruções:

a) às 9 hs (fechamento dos portões) das provas objetivas (para todos os cargos em concurso, inclusive Procurador Jurídico).

b) às 15 hs (fechamento dos portões) da prova prático-profissional (somente para o cargo de Procurador Jurídico);

As provas (objetiva e prático-profissional) serão realizadas nas seguintes cidades:

a) Itaquaquecetuba/SP e Suzano/SP.

Os prédios de aplicação, com seus endereços completos e os candidatos inscritos constam do Edital de Convocação para locais de prova publicado pela Vunesp. O Edital também foi publicado no site do Legislativo itaquaquecetubense.