Wi-fi gratuito é disponível em 280 locais e 302 veículos públicos

As cidades do Alto Tietê disponibilizam, ao todo, mais de 280 locais e 302 veículos públicos com wi-fi. Com o objetivo de oferecer a internet gratuita para seus cidadãos, os municípios que ainda não contam com a rede sem fio estudam meios de incluí-la. Para algumas cidades, esse recurso já é antigo, desde 2022, mas para outras é bem recente.

Em Suzano, o wi-fi não é disponibilizado nos ônibus, porém há mais de 200 locais espalhados pela cidade com conexão sem fio. A Prefeitura informa que oferece o serviço não só em locais públicos, como a Praça João Pessoa e a Praça dos Expedicionários, mas também em todos os próprios municipais e em diversos outros órgãos estaduais e federais de atendimento à população, como Corpo de Bombeiros, delegacias de polícia, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto Médico Legal (IML), Tiro de Guerra de Suzano, entre outros.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informa que a cidade conta com wi-fi em toda sua frota de 211 ônibus. Além disso, a conexão sem fio também funciona em 13 locais do município, sendo eles o Centro Cultural de Mogi das Cruzes, Centro Integrado de Cidadania (CIC) Jundiapeba, Incubadora Social de Jundiapeba, Largo do Rosário (Praça da Marisa), Mogifácil Biritiba Ussu, Mogifácil Braz Cubas, Parque Botyra Camorim Gatti, Praça Coronel Benedito de Almeida (Praça da Matriz), Prédio Sede Prefeitura, Posto de Informações Turísticas no Parque Centenário, Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Terminal Estudantes e no Pronto atendimento infantil Vagalume.

Munícipes podem se conectar por meio de dispositivo à rede