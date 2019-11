Willam Harada fala de pré-candidatura e ações do governo municipal

O secretário de Finanças e Saúde de Itaquaquecetuba, William Harada, é pré-candidato a prefeito em 2020. Ele disputa pelo PL. Harada participou do programa DS Entrevista e falou sobre a pré-candidatura e atual situação do município.

Harada afirmou que pretende oferecer o melhor para a população de Itaquá. Para isso, ele elabora um plano de governo que tenha capacidade de atender a demanda da cidade. "Os projetos são para a cidade e não para o candidato. Passo a projetar o que vou fazer, filiado ao PL, que é um partido forte e tem representatividade nas esferas estaduais e federais".

O secretário destaca que vai buscar trabalhar em conjunto aos governos estadual e federal para que a cidade possa crescer. Além disso, ele afirmou que é necessário conquistar cadeiras no poder Legislativo - na Câmara Municipal - para garantir apoio da Casa de Leis ao Executivo.

Harada assumiu a Secretaria de Finanças desde o primeiro dia útil de governo do prefeito Mamoru Nakashima, que foi eleito em 2012 e reeleito em 2016. A Secretaria de Saúde foi assumida por Harada em agosto de 2014.

CÂMARA

Sobre os pedidos arquivados na Câmara da cidade, Harada explicou que veradores da oposição realizaram “denúncias políticas”. "No exercício de investigação, foi constatado que não havia prova para a denúncia. Ninguém ganha com isso. A divergência não soma para a cidade. Agora o entendimento com a Casa de Leis está mais tranquilo, mesmo com a divergência.

PREFEITO

O secretário informou que avalia de forma positiva a atual gestão pública de Itaquá. Ele pontuou que a política realizada pelo prefeito é direta com a população.

"Ele (prefeito) é extremamente presente com a população. Esse é o perfil dele. Já com a política externa, é mais introvertido". Ele ainda disse que o município depende do governo do Estado e espera que no segundo biênio da gestão (2021-2022) mais recursos sejam liberados tanto pelo governo estadual, quanto pelo federal. "Ainda estão se ajustando", frisa.

Harada disse que a área da Saúde na cidade carece de especialidades médicas. Ele comentou que vai batalhar para trazer a Itaquá um Ambulatório de Especialidades Médicas (AME).