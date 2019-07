'WorkChoc – Loucos por Chocolate' terá concurso para escolher o melhor bolo no pote

O WorkChoc – Loucos por Chocolate terá sua terceira edição, de 6 a 9 de julho, na Praça da Bíblia, e o evento vai premiar a melhor receita de Bolo no Pote. A atividade é uma realização da Secretaria de Turismo em parceria com a Associação Compasso e é uma ação para promoção e interação de produtores de chocolate no Alto Tietê e Grande São Paulo.



As inscrições no concurso podem ser feitas na Secretaria de Turismo/Casa do Artesão (Av. Vital Brasil, 90 – Centro) impreterivelmente até o dia 5 de julho. Os interessados devem fornecer seus dados pessoais (nome completo, endereço completo, telefone fixo e celular, e-mail), juntamente com a descrição detalhada de sua receita.



Segundo o secretário de Turismo, Lauriston Barros, a receita inscrita deve, obrigatoriamente, conter lista de ingredientes e suas respectivas quantidades (em medidas como colheres de sopa e xícaras de chá, entre outros); modo de preparo, organizado em ordem de utilização dos ingredientes (passo a passo); rendimento (para quantas pessoas); e tempo de preparo. Se possível, anexar à receita uma fotografia do prato pronto.



“Das receitas inscritas, serão selecionadas 10 para o concurso, levando em consideração, principalmente, os critérios criatividade e inovação da receita”, comentou o secretário de Turismo, Lauriston Barros.



Os nomes dos 10 finalistas selecionados serão informados por e-mail e site da Prefeitura de Poá no dia 06 de julho. Os selecionados participarão da etapa final do 1º Concurso de Culinária Bolo no Pote, que acontecerá no dia 07 de julho, durante o “WorkChoc – Loucos por Chocolate”, das 16h às 19 horas.



Os 10 finalistas serão julgados por uma comissão formada pelos patrocinadores, professores de gastronomia e convidados especiais, totalizando quatro pessoas. A comissão julgadora irá avaliar as receitas finalistas de acordo com: rotulagem e embalagem; originalidade; apresentação; harmonização dos sabores e criatividade.



Os selecionados receberão um certificado de participação. Além disso, serão selecionadas as três receitas que atingirem maior pontuação, que receberão como prêmio, respectivamente: 1º colocado - formas BWB, produtos Junco e Blend, e um vale compra no valor de R$ 150 da Doces Vinni; 2º colocado - formas BWB, produtos Junco e Blend, e um vale compra no valor de R$ 100 da Doces Vinni; 3º colocado - formas BWB, produtos Junco e Blend e um vale compra no valor de R$ 50 da Doces Vinni.



Os prêmios oferecidos pelos patrocinadores e os certificados de participação serão entregues dia 07 de julho de 2019, ao termino do concurso, após a decisão da comissão julgadora.