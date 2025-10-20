Workshop Conexão On Fire traz para Mogi as estratégias mais atuais do marketing e da comunicação

A cidade de Mogi das Cruzes será palco, neste sábado (25), do Workshop Conexão On Fire, um evento que promete conectar empreendedores, profissionais da comunicação e criadores de conteúdo às tendências mais atuais do marketing digital e da comunicação estratégica. A programação acontecerá das 8h30 às 12h30, no Davo Mogi – Incrível Auto Shopping, com transmissão online para todo o país.
Inspirado no Hotmart FIRE Festival 2025, considerado o maior evento de marketing e empreendedorismo da América Latina, realizado em Belo Horizonte, o Conexão On Fire tem como objetivo traduzir os principais aprendizados e insights do FIRE para a realidade dos profissionais e negócios do Alto Tietê.
“O FIRE reúne as maiores referências do marketing digital do Brasil e do mundo. Nosso propósito com o Conexão On Fire é trazer esse conhecimento de ponta para a nossa região, com um formato acessível, prático e aplicável”, explica a jornalista e especialista em comunicação Marilei Schiavi, idealizadora do evento.
Conteúdo e programação
O Workshop Conexão On Fire reunirá três palestras que integram estratégia digital, inteligência artificial e comunicação de valor.
• Julia Schiavi – “Tendências e Estratégias Pós-FIRE”
A palestrante apresenta os ensinamentos mais relevantes do FIRE 2025 e como aplicá-los de forma prática e estratégica em qualquer nicho de atuação.
• Gianmarco Schiavi – “IA On Fire: Inteligência Artificial que Transforma Negócios”
Dicas de ferramentas simples de IA, prompts e automações que aumentam a produtividade, reduzem erros e abrem espaço para a inovação.
• Marilei Schiavi – “Comunicação Assertiva: a força da clareza e da autenticidade”
Como se comunicar de forma estratégica, construir networking de valor e se posicionar com mais confiança no mercado.
Além das palestras, o evento proporcionará momentos de networking, troca de experiências e construção de conexões profissionais de alto nível.
Conteúdo exclusivo e benefícios
Os participantes do Workshop Conexão On Fire terão acesso a uma série de materiais e benefícios exclusivos:
Ebook especial com a curadoria completa dos aprendizados do FIRE 2025
Certificado digital de participação
Apostila personalizada, com anotações e espaço para plano de ação
Gravação das palestras (disponível para inscritos na versão online)
Grupo exclusivo no WhatsApp, para networking e novidades
Para os participantes presenciais, o evento contará ainda com:
Brunch especial para networking
Cobertura audiovisual com fotos e vídeos
Kit de boas-vindas exclusivo
Transformação e propósito
Com realização da Consultings Company e de Marilei Schiavi, o Workshop Conexão On Fire tem como missão aproximar o Alto Tietê das grandes tendências do marketing digital e da comunicação estratégica, oferecendo um ambiente acolhedor e inspirador para aprendizado e crescimento.
“Mais do que um evento, o Conexão On Fire é um convite para quem deseja evoluir, inovar e se posicionar de forma mais consciente e eficiente no mundo digital”, destaca Marilei.
Serviço
Workshop Conexão On Fire
Data: 25 de outubro de 2025
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Davo Mogi – Incrível Auto Shopping
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1.000 – Socorro – Mogi das Cruzes/SP
Formato: Presencial e online
Realização: Consultings Company e Marilei Schiavi
️ Inscrições e informações: https://consultingscompany.com/workshop-on-fire/