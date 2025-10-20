Workshop Conexão On Fire traz para Mogi as estratégias mais atuais do marketing e da comunicação

A cidade de Mogi das Cruzes será palco, neste sábado (25), do Workshop Conexão On Fire, um evento que promete conectar empreendedores, profissionais da comunicação e criadores de conteúdo às tendências mais atuais do marketing digital e da comunicação estratégica. A programação acontecerá das 8h30 às 12h30, no Davo Mogi – Incrível Auto Shopping, com transmissão online para todo o país.

Inspirado no Hotmart FIRE Festival 2025, considerado o maior evento de marketing e empreendedorismo da América Latina, realizado em Belo Horizonte, o Conexão On Fire tem como objetivo traduzir os principais aprendizados e insights do FIRE para a realidade dos profissionais e negócios do Alto Tietê.

“O FIRE reúne as maiores referências do marketing digital do Brasil e do mundo. Nosso propósito com o Conexão On Fire é trazer esse conhecimento de ponta para a nossa região, com um formato acessível, prático e aplicável”, explica a jornalista e especialista em comunicação Marilei Schiavi, idealizadora do evento.

Conteúdo e programação

O Workshop Conexão On Fire reunirá três palestras que integram estratégia digital, inteligência artificial e comunicação de valor.

• Julia Schiavi – “Tendências e Estratégias Pós-FIRE”

A palestrante apresenta os ensinamentos mais relevantes do FIRE 2025 e como aplicá-los de forma prática e estratégica em qualquer nicho de atuação.

• Gianmarco Schiavi – “IA On Fire: Inteligência Artificial que Transforma Negócios”

Dicas de ferramentas simples de IA, prompts e automações que aumentam a produtividade, reduzem erros e abrem espaço para a inovação.

• Marilei Schiavi – “Comunicação Assertiva: a força da clareza e da autenticidade”

Como se comunicar de forma estratégica, construir networking de valor e se posicionar com mais confiança no mercado.

Além das palestras, o evento proporcionará momentos de networking, troca de experiências e construção de conexões profissionais de alto nível.

Conteúdo exclusivo e benefícios

Os participantes do Workshop Conexão On Fire terão acesso a uma série de materiais e benefícios exclusivos:

Ebook especial com a curadoria completa dos aprendizados do FIRE 2025

Certificado digital de participação

Apostila personalizada, com anotações e espaço para plano de ação

Gravação das palestras (disponível para inscritos na versão online)

Grupo exclusivo no WhatsApp, para networking e novidades

Para os participantes presenciais, o evento contará ainda com:

Brunch especial para networking

Cobertura audiovisual com fotos e vídeos

Kit de boas-vindas exclusivo

Transformação e propósito

Com realização da Consultings Company e de Marilei Schiavi, o Workshop Conexão On Fire tem como missão aproximar o Alto Tietê das grandes tendências do marketing digital e da comunicação estratégica, oferecendo um ambiente acolhedor e inspirador para aprendizado e crescimento.

“Mais do que um evento, o Conexão On Fire é um convite para quem deseja evoluir, inovar e se posicionar de forma mais consciente e eficiente no mundo digital”, destaca Marilei.

Serviço

Workshop Conexão On Fire

Data: 25 de outubro de 2025

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Davo Mogi – Incrível Auto Shopping

Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1.000 – Socorro – Mogi das Cruzes/SP

Formato: Presencial e online

Realização: Consultings Company e Marilei Schiavi

️ Inscrições e informações: https://consultingscompany.com/workshop-on-fire/