Worshop de fotografia incentiva jovens a seguirem carreira de fotografia

Cerca de 90 estudantes escolas estaduais da região tiveram a oportunidade de uma imersão no mundo da fotografia ao participarem do workshop de fotografia do projeto Grafite & Cultura, que aconteceu entre os 04 a 07 de março nas escolas estaduais E.E. Profº Ilson Gomes, no Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta e E.E Profº Gabriel Pereira, de Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, e da E.E. Vereador Elisiário Pinto de Morais, de Salesópolis.

Os jovens participaram de uma dinâmica que reuniu aulas teóricas e práticas, encerrando com a exposição das fotos impressas em suas escolas. “Podemos dizer que foi um curso intensivo sobre a arte da fotografia. Aprenderam sobre a história, os planos fotográficos, luz, edição e como manusear uma câmera fotográfica profissional. Muitos nunca tinham tido a oportunidade de mexer em uma e ficaram encantados com os recursos que o equipamento pode oferecer na hora de fazer a foto”, explicou Ana Clara Moreira, oficineira do projeto Grafite & Cultura.

Segundo ela, o workshop de fotografia foi tão bem recebido pelos estudantes que alguns já manifestaram o seu interesse em seguir carreira na área. “Foi muito bom ver o entusiasmo e a participação desses alunos. Alguns se identificaram tanto com a profissão que pretendem comprar um equipamento futuramente. E ouvir isso foi muito gratificante, pois a fotografia é uma expressão de arte e fizemos a diferença para esses adolescentes nesses quatro dias de atividades”, ressalta Ana Clara.

Para Cleo de Oliveira Santana, de 14 anos, estudante da E.E. Profº Ilson Gomes, a experiência adquirida nas aulas só reforçou ainda mais os seus planos em ser fotógrafa profissional. “Foi a melhor experiência que eu tive na escola. Gostei muito mesmo porque eu pensava em ser fotógrafa há muito tempo, mas depois do curso eu tenho certeza absoluta”, afirma a jovem.

A sua colega de escola Giovanna Augusto Vieira, que também participou do workshop se identificou tanto com a atividade que já traçou novos planos. “Eu uma amiga estamos vendo a possibilidade de comprarmos uma câmera juntas para começarmos a fotografar”.

Parcerias que fazem a diferença para a comunidade escolar

A professora Violeta Ribeiro, especialista em Currículo em Arte da Diretoria de Ensino da Região de Mogi das Cruzes, que esteve acompanhando o workshop, ressalta a importância da iniciativa para aproximar escola, estudantes e a comunidade local. “A arte é inclusiva e interdisciplinar. Ela consegue fazer toda essa articulação com toda a comunidade escolar”.

O projeto Grafite & Cultura é realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), que conta com o patrocínio da Niterra do Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), com o apoio da Diretoria de Ensino da região de Mogi das Cruzes.