Jornal Diário de Suzano - 28/11/2025
Região

Zanah inicia circulação do show Cinzas em Suzano

São três dias de shows inspirados nas bases da MPB e Pop-Rock

28 novembro 2025 - 14h42Por Da região
- (Foto: Divulgação)

Inicia neste sábado (29), a circulação municipal da cantora suzanense Zanah. Inspirada nas bases da MPB e Pop-Rock, a compositora traz suas canções para esta pequena turnê que foi contemplada com o edital da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Suzano, sendo todas as apresentações gratuitas.

Com referências de Marina Lima, Gilberto Gil e Ângela RoRô, a artista de 38 anos aprendeu a tocar violão com o pai desde pequena e começou sua carreira profissional em pequenos eventos, tocando na noite da cidade e região. Aos 16 começou a compor, e encontrou nisso uma maneira de colocar forma no que sentia.

A artista destaca a importância do incentivo às artes desde o período escolar. “Em 2001 recebi um convite para cantar no Fest Teen, um festival escolar, e topei cantar a música autoral de um professor da minha escola. Ganhei o primeiro lugar e dali nunca mais deixei de ter a música como norte. Esses incentivos ampliam o mundo dos jovens, abrem perspectivas, e eu sou eternamente grata por ter tido esta oportunidade”, relata a cantora.

Apenas em 2024 ela conseguiu gravar e lançar profissionalmente sua primeira música, "O que é o amor pra você?", em parceria com Endil Oliveira, uma canção que provoca a reflexão sobre o significado do amor para cada indivíduo. “Fui muito atravessada no período de lançamento do trabalho. Tive uma grande interação nas redes sociais sobre o tema, eu mesma acabei provocada e refletindo sobre o amor. Eu curto ser tirada do automático, redescobrir sentidos e dar movimento para aquilo que parece estabelecido e inerte”, completa.

O show Cinzas foi criado durante a pandemia da COVID-19, e só agora, graças ao edital da Lei Aldir Blanc em Suzano, foi possível colocá-lo na rua. Ela divide o palco com Rekinho Batera, e passa por grande parte da sua obra autoral, inspirando-se nos grandes nomes da MPB atual como Emicida, Bia Ferreira e Luedji Luna.

SERVIÇO

Show Cinzas, da cantora Zanah
dia 29 de novembro, no Centro Cultural Colorado às 13h;
dia 03 de dezembro, na Feira Noturna às 18h;
dia 06 de dezembro, na praça dos Expedicionários, às 13h.

