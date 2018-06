Zé Biruta assina convênio com Estado para realização do ‘Natal Espetacular’

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, e a presidente do Fundo Social de Ferraz de Vasconcelos, Bruna Chacon, assinaram, nesta segunda-feira (11), na sede do Palácio dos Bandeirantes, o convênio “Natal Espetacular”. O projeto tem como meta a elaboração de enfeites natalinos feitos de garrafas pet. O objetivo da administração municipal é, nas festas de fim de ano, ornamentar um ponto turístico do município.

De acordo com a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp), Lúcia França, esse convênio serve para que todos os municípios do estado façam árvores de natal com garrafas pet ajudando na reciclagem desse material.

Para a presidente do Fundo Social de Ferraz de Vasconcelos, Bruna Chacon, com essa iniciativa do estado em firmar mais esse convênio com certeza a cidade ficará mais bonita no Natal.

O prefeito Zé Biruta ao assinar o convênio disse que, “o governador Márcio França (PSB) e sua esposa, a professora Lúcia França, estão liberando recursos para nossa cidade sempre que possível e que Ferraz só tem a agradecer”. O "Natal Espetacular" também é uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Ferraz e a Secretaria Municipal de Educação.

Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Karin Melo também estiveram no Palácio dos Bandeirantes para a assinatura de dois convênios que vão garantir a implantação na cidade de dois novos projetos de qualificação profissional, garantidos a partir da parceria com o Fussesp. Um deles também se trata do “Natal Espetacular” e o outro é o “Costurando o Futuro”

O Fussesp vai disponibilizar a capacitação dos monitores que ficarão responsáveis pelas turmas e destinar recursos, que deverão ser utilizados para a aquisição de insumos e concessão de bolsa-auxílio e auxílio-deslocamento a todos os participantes. As duas ações terão início em caráter imediato e devem estar finalizadas até o final deste ano.

O projeto “Natal Espetacular” tem por objetivo qualificar cinco pessoas em situação de vulnerabilidade social em técnicas de artesanato e reciclagem, para confeccionarem enfeites natalinos a partir de garrafas pet. As garrafas pet devem ser arrecadadas por meio de gincanas escolares, a serem promovidas pelo Fundo Social de Mogi.

Já o projeto “Costurando o Futuro” tem por objetivo capacitar 20 alunos em técnicas de corte e costura industrial, mais serigrafia (estamparia), para confeccionarem parte dos uniformes escolares utilizados nas creches municipais. A ideia é que sejam produzidos 500 kits, contendo um agasalho, uma calça, uma bermuda e duas camisetas de manga curta cada um.