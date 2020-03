Zé Biruta causa polêmica com fala sobre Covid-19: 'mais uma semana, isso sai de moda'

O prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Chacon (Republicanos), o Zé Biruta, afirmou na segunda-feira, 16, em entrevista à TV Cenário - emissora Web da cidade -, que a população está se "preocupando à toa" quanto à situação de pandemia do novo coronavírus. É importante lembrar que a cidade tem dois casos confirmados do Covid-19 e nove casos seguem sob análise.

"Brasileiro é forte. É muito cruzamento de sangue. O país em que mais se têm isso. É a raça mais forte. Quando você faz o cruzamento fica mais forte, sabe?! Mais uma semana, isso sai de moda", disse Zé Biruta, em vídeo que circula nas redes sociais. A fala do prefeito causou polêmica, principalmente por conta de a cidade ter casos confirmados da doença.

Na entrevista, Zé Biruta ainda interrompeu a fala, porque se emocionou e chorou. "Acredito que isso não vai virar nada, acredito que, em menos de dez dias, você vai ver que vai diminuir", comentou.

O vídeo sobre a declaração foi divulgado em meio a uma reunião com todo o secretariado, para tratar sobre as ações de contenção do Covid-19 na cidade. Na oportunidade, Zé Biruta, ainda, falou sobre a preocupação com os cerca de 20 mil alunos, que tiveram as aulas suspensas esta semana, além de um decreto de 15 dias, que pode ser prorrogado.

"Se der tudo certo a gente pode até antecipar a volta", disse o prefeito, em relação ao retorno das aulas na rede municipal. E complementou dizendo que profissionais da saúde, que estavam de férias ou licença, irão ter que retornar ao posto: "Mandamos trazer todo mundo de volta. O professor, o diretor da escola, se a Saúde quiser, faz uma força tarefa, alguma coisa, eles vão ser convocados para ajudar a equipe da saúde, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã ou depois", finalizou.