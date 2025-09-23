Zugaib mostra como lidar com os 'limões' da vida em novo livro

O que fazer quando a sua trajetória pessoal parece marcada por obstáculos que não dão trégua? Em Filosofia Bruta – Como lidar um pouquinho melhor com os limões que a vida dá, lançamento da DVS Editora, o especialista em atitude e comunicação para a liderança Eduardo Zugaib propõe uma reflexão sobre como lidar de forma mais lúcida com os altos e baixos da existência.

Sem promessas fáceis ou fórmulas prontas, o educador reúne provocações que estimulam o pensamento crítico e o autoconhecimento. A proposta é encarar o cotidiano sem anestesia, sem filtros e sem a ilusão de que é possível viver livre de dores, incertezas ou quedas.

Autor do best-seller “A Revolução do Pouquinho”, Zugaib convida o leitor a reconhecer que a impermanência pode ser uma fonte de liberdade, que assumir a vulnerabilidade é parte da coragem genuína e que os erros, quando encarados sem culpa excessiva, se transformam em oportunidades de aprendizado.

Ele ensina como a busca pela autenticidade fortalece vínculos verdadeiros e como a felicidade, entendida não como ponto de chegada, mas como processo em constante construção, depende de escolhas conscientes e alinhadas ao propósito pessoal.

Ao falar de criatividade e finitude, o autor discute a urgência de viver com presença e significado, aproveitando o tempo limitado para criar, contribuir e deixar marcas positivas no mundo.

Cada capítulo combina filosofia, exemplos práticos e provocações afiadas, incentivando o leitor a transformar dificuldades em aprendizado e a fortalecer a resiliência diante das mudanças inevitáveis.

Com linguagem direta, bem-humorada e por vezes ácida como limão, Zugaib convida a questionar certezas absolutas, rir do caos e transformar quedas em impulso para seguir adiante. Em vez da chamada “positividade tóxica”, ele defende presença, escolhas com sentido e coragem para encarar de frente os desafios que se apresentam.

Quando o chão some sob nossos pés, não adianta gritar clichês para o céu. O que resolve, de fato, é pensamento crítico, é inteligência emocional, é discernimento para entender que nem sempre há um “lado bom” em tudo, que algumas coisas simplesmente são uma m***a e está tudo bem reconhecer isso. Porque a sobrevivência começa nesse reconhecimento, nessa tomada de consciência da realidade.

(Filosofia Bruta, pg. 10)

Muito além de um manual motivacional, Filosofia Bruta reforça que amadurecer tem um custo, mas se iludir custa ainda mais. Uma leitura que mostra como os limões da vida não devem ser apenas fontes de amargor para uma “limonada de descontentamento”, mas sim como elementos para impulsionar crescimento, clareza e ação.

Ficha técnica

Título: Filosofia Bruta - Como lidar um pouquinho melhor com os limões que a vida dá

Autoria: Eduardo Zugaib

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-6556951577

Páginas: 198

Preço: R$ 64,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Eduardo Zugaib é educador executivo, professor, escritor best-seller e palestrante "incomodacional. Autor de “A Revolução do Pouquinho”, entre outras obras de desenvolvimento humano, é um dos principais especialistas brasileiros em atitude e comunicação para a liderança. Através de seus livros e palestras, têm ajudado gestores de equipes, educadores, empreendedores e famílias na construção de uma vida com mais propósito, protagonismo e significado.