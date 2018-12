Lance Livre 22-12-2018

Licença de

Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), estará de licença não remunerada a partir de hoje. A solicitação foi motivada por razões particulares e o retorno está programado para 7 de janeiro de 2019 (segunda-feira).

Walmir Pinto

assume

Neste período, o vice-prefeito Walmir Pinto assumirá o comando da administração municipal em seu lugar.

De olho no

orçamento

estadual

Será importante que os prefeitos das cidades da região fiquem de olho nas prioridades do orçamento estadual.

Aprovação

Neste mês, os deputados estaduais aprovaram o orçamento do governo paulista para o próximo ano. O valor representa aumento de 6% em comparação com a proposta orçamentária de 2018.

R$ 230 bilhões

Pelo projeto, o Estado de São Paulo terá disponível cerca de R$ 230 bilhões.

Renúncia

de receita

O projeto prevê uma renúncia de receita em cerca de R$ 17 bilhões. Para o deputado Enio Tatto (PT), esse é um dos grandes problemas do orçamento.

Remanejamento

O relator do orçamento, deputado Marco Vinholi (PSDB), explicou a necessidade de remanejar os recursos. "Está previsto um leve crescimento no ano que vem, mas não será possível atender a todas as demandas do Estado”. Em votação, o projeto foi aprovado com emendas, na presença de 90 deputados.

Estrutura

De acordo com os tipos de dotação abrangidos, o orçamento estadual divide-se em fiscal, da seguridade social e de investimentos em empresas. O planejamento abrange todos os órgãos dos três Poderes do estado, além de órgãos e entidades da Administração centralizada e descentralizada.

Audiências

Antes da elaboração do parecer, a comissão - sob a presidência do deputado Wellington Moura (PRB) - realizou audiências públicas por meio eletrônico e de forma presencial nas regiões metropolitanas, nos aglomerados urbanos e em todas as regiões.