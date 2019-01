Especialista Douglas de Matteu fala em entrevista sobre a profissão de coach

Apoio e incentivo, essas são as duas palavras de ordem do coaching. De acordo com o professor, escritor, especialista e coach, Douglas de Matteu, a profissão segue um objetivo simples, ajudar uma pessoa a atingir um determinado objetivo através de treinamento e orientação.

Matteu foi o entrevistado da vez no programa "DS Entrevista" dessa segunda-feira (28). Na ocasião, ele falou sobre a profissão, os desafios de se trabalhar em um ambiente ainda não regulamentado no País e os perfis dos aprendizes em um curso de coaching.

"Um coach é um treinador, um profissional que vai ajudar você a conquistar os seus objetivos. O coach é o profissional que vai treinar a sua mente, trabalhando crenças, questões emocionais para que você possa transformar o seu sonho em realidade", explica.

Matteu trabalha como coach há alguns anos e é autor de mais de 30 títulos que envolvem o processo da profissão. Mesmo o ofício não sendo regulamentado no País, Matteu prova que há possibilidades de ser tornar um coach.

"Hoje, existem três selos de certificação: a International School Business of Coach, a World Coach Councile e a Sociedade Portuguesa de Coach Profissional. Isso atesta o trabalho sério que a gente faz e oferece maior credibilidade para o cliente que irá contratar nossos serviços", conta.

Durante a entrevista, Matteu comentou também sobre os temas que são abordados no curso que é ministrado por ele.

Ele frisou a questão de ampliar a percepção dos alunos para que os mesmos percebam onde estão se equivocando; o foco e a definição do objetivo; a questão da auto sabotagem; o emocional e as crenças de cada ser; o perfil comportamental; a questão de valores, motivação e propósito de cada aluno.

Matteu ainda explicou que o perfil das pessoas que procuram por um coach é diversificado, mas que o propósito é o mesmo: de mudança.

"Tenho visto muitos psicólogos, advogados, administradores, estudantes e donas de casa procurando esse auxílio. Além disso, vejo também pessoas que já está em uma profissão e querem mudar de carreira. Muitas vezes o coach acaba sendo uma possibilidade interessante, porque ele basicamente ajuda as outras pessoas a realizar sonhos e objetivos e a satisfação disso é muito grande. Então o público é bem diversificado", diz. A entrevista completa pode ser conferida na página do Facebook do Diário de Suzano.