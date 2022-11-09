Ferraz abre 36 vagas para cursos gratuitos de culinária

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai e Sebrae, abriu inscrições para 2 cursos na área de gastronomia. São os cursos de fabricação de pizzas e salgados assados e de fabricação de panetones e doces natalinos.

As inscrições vão até o dia 18 de novembro e são feitas exclusivamente na sede da pasta, na Rua Pedro Foschini, 200. Os candidatos devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

As oficinas terão início no dia 30 de novembro e tem como objetivo principal a geração de emprego e renda na cidade.

Tendo em vista as festividades do Natal, a comercialização de panetones e assados são uma alternativa de ganhos extras.

O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, acredita na capacitação e oferta de cursos para incentivar o empreendedorismo na cidade.

“Temos uma grande missão em nossa secretaria que é de buscar soluções e estimular a economia de Ferraz. Os cursos são, muitas vezes, a porta de entrada para o mercado de trabalho ou para que as pessoas iniciem o próprio negócio”, destacou.