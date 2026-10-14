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Cidades

Médico é preso suspeito de abuso sexual contra paciente no Hospital e Maternidade de Suzano

Profissional terceirizado foi desligado após a denúncia

14 outubro 2026 - 19h26 Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Um médico terceirizado do Hospital e Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (14), suspeito de cometer abuso sexual contra uma paciente durante um atendimento na unidade. Um médico terceirizado do Hospital e Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (14), suspeito de cometer abuso sexual contra uma paciente durante um atendimento na unidade. - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Um médico terceirizado do Hospital e Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (14), suspeito de cometer abuso sexual contra uma paciente durante um atendimento na unidade. 

A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da Patrulha Maria da Penha, conduziu o profissional à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. A Prefeitura determinou o desligamento imediato do médico.

Em nota, a Prefeitura informou que a paciente recebeu acolhimento e assistência da equipe hospitalar, com acompanhamento dos serviços social e psicológico. Ela também contou com apoio durante o encaminhamento à delegacia para os procedimentos necessários.

A administração municipal afirmou que a GCM foi acionada pelos próprios profissionais do hospital e que a Patrulha Maria da Penha compareceu à unidade, realizou a prisão em flagrante e conduziu o suspeito à DDM.

A Prefeitura reforçou o compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e destacou que a Patrulha Maria da Penha registra feminicídio zero entre as mulheres acompanhadas pelo programa.

A Administração Municipal informou que o médico é vinculado a uma empresa terceirizada prestadora de serviços e atuava no hospital havia aproximadamente seis meses, período em que realizou menos de 25 plantões. Segundo a Prefeitura, até o momento da ocorrência, não havia registros anteriores de denúncias contra o profissional.

A nota também afirma que o município mantém procedimentos de fiscalização dos serviços prestados, incluindo a exigência de documentação e a verificação do histórico profissional dos médicos que atuam na unidade, conforme os critérios administrativos e contratuais aplicáveis.

Diante da gravidade do caso, a Controladoria Geral do Município exigiu o desligamento imediato do profissional. A Prefeitura informou que acompanha as providências administrativas junto à entidade gestora do hospital e à empresa responsável pelos serviços terceirizados.

O município também declarou que continuará colaborando com as autoridades policiais para a apuração dos fatos, com a preservação da identidade, da privacidade e dos direitos da paciente.

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