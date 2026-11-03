3ª Edição DS Natal Solidário beneficia Casa São Vicente de Paulo

O Diário de Suzano (DS) realiza, neste ano, a terceira edição da campanha DS Natal Solidário, que beneficiará a Casa São Vicente de Paulo, em Suzano. A iniciativa prevê ajuda por meio da destinação de produtos de necessidade básica para a entidade.
Atualmente, a Casa de São Vicente de Paulo acolhe 23 idosos, mas tem capacidade para atender até 25 pessoas. A instituição conta com 28 colaboradores, entre cuidadores, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta e nutricionista, além de outros profissionais responsáveis pela rotina e pelo atendimento dos residentes.
Segundo o presidente da entidade, Fabiano Durães Falcone, o trabalho vai além da moradia e inclui alimentação, acompanhamento médico, atividades terapêuticas e ações de convivência. “Eles têm uma agenda completa da semana, com todas as atividades. É a casa deles, uma extensão”, afirmou.
Falcone destaca que a doação de produtos básicos contribuirá para atender às necessidades diárias da casa. De acordo com ele, a instituição consome aproximadamente uma caixa de leite por dia, 15 quilos de café e 30 quilos de açúcar por mês, além de cerca de 15 litros de óleo mensalmente. “São itens que consumimos diariamente aqui na Casa. Ficamos muito felizes em receber da iniciativa”, disse.
DS Natal Solidário
A primeira edição da campanha solidária do DS teve início em 2024, quando parte da renda dos anúncios do especial de Natal foi destinada à Apae, com a doação de mais de 30 cestas básicas. Em 2025, a ação beneficiou as crianças do Instituto Cegonha, com a entrega de mais de 140 brinquedos
Segundo Edilaine Nogaroto, do Departamento Comercial do DS, o projeto surgiu da união entre o tradicional especial de Natal do jornal e uma ação solidária. “A ideia é aproveitar um projeto que já fazia parte do calendário do jornal para também ajudar uma entidade que precisa de doações. Assim, abre espaço para uma mensagem de boas festas e, ao mesmo tempo, a pessoa pode contribuir com a Casa São Vicente de Paulo”, afirmou.
O especial de Natal será publicado em 23 de dezembro, com uma edição robusta com caderno especial de Natal. Os empresários que participarem na publicação, vão contribuir com uma ação solidária com a entidade. Eles poderão enviar mensagens de boas festas a clientes, parceiros e colaboradores.
“Sejam solidários. Esse é o nosso pedido”, finalizou o presidente.
SOLIDARIEDADE
A Casa de São Vicente de Paulo tem uma relação próxima com o DS. O fundador do jornal, Thadeu José de Moraes também fundou a instituição e foi o doador do imóvel, que com muita luta trouxe o primeiro casal de idosos para o abrigo.
A instituição permaneceu por um período de 38 anos no imóvel que foi doado pelo seu fundador. Assim houve a necessidade de mudança para outro espaço.
No ano de 2000 se iniciaram as obras de construção de um novo espaço, em um terreno cedido pela Prefeitura de Suzano. No ano de 2004 foram finalizadas as obras de construção da instituição e houve a mudança dos idosos para o novo espaço, sendo 865,26 m² e a área construída de 562,65 m², distribuídos em: 06 dormitórios, 01 escritório, 09 banheiros, 01 lavanderia, 01 despensa, 01 vestiário, 01 refeitório, 01 cozinha, 02 áreas de lazer, 01 enfermaria, 01 área externa e 01 garagem. Portanto, a Casa de São Vicente de Paulo é uma instituição filantrópica e foi fundada em 26 de outubro de 1972. Surgiu através do trabalho árduo que era realizado pelos membros da Sociedade de São Vicente de Paulo. Por isso é importante que a casa receba ajuda. As empresas têm, portanto, a oportunidade de promover essa ação solidária.