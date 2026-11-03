3ª Edição DS Natal Solidário beneficia Casa São Vicente de Paulo

O Diário de Suzano (DS) realiza, neste ano, a terceira edição da campanha DS Natal Solidário, que beneficiará a Casa São Vicente de Paulo, em Suzano. A iniciativa prevê ajuda por meio da destinação de produtos de necessidade básica para a entidade.

Atualmente, a Casa de São Vicente de Paulo acolhe 23 idosos, mas tem capacidade para atender até 25 pessoas. A instituição conta com 28 colaboradores, entre cuidadores, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta e nutricionista, além de outros profissionais responsáveis pela rotina e pelo atendimento dos residentes.

Segundo o presidente da entidade, Fabiano Durães Falcone, o trabalho vai além da moradia e inclui alimentação, acompanhamento médico, atividades terapêuticas e ações de convivência. “Eles têm uma agenda completa da semana, com todas as atividades. É a casa deles, uma extensão”, afirmou.

Falcone destaca que a doação de produtos básicos contribuirá para atender às necessidades diárias da casa. De acordo com ele, a instituição consome aproximadamente uma caixa de leite por dia, 15 quilos de café e 30 quilos de açúcar por mês, além de cerca de 15 litros de óleo mensalmente. “São itens que consumimos diariamente aqui na Casa. Ficamos muito felizes em receber da iniciativa”, disse.

DS Natal Solidário

A primeira edição da campanha solidária do DS teve início em 2024, quando parte da renda dos anúncios do especial de Natal foi destinada à Apae, com a doação de mais de 30 cestas básicas. Em 2025, a ação beneficiou as crianças do Instituto Cegonha, com a entrega de mais de 140 brinquedos