‘2º Festival da Pitanga’ terá música, teatro e oficinas gratuitas em Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove no próximo sábado (07/11) o “2º Festival da Pitanga”, no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, localizado na rua Campos Salles, 547, no centro. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá das 11 horas às 20h30 e reunirá apresentações musicais, espetáculos teatrais, oficinas artísticas, atrações infantis e experiências gastronômicas que terão a fruta como protagonista.

As oficinas também serão gratuitas, com vagas limitadas e inscrições pelo telefone (11) 4748-6949 ou diretamente na recepção do Casarão. Os interessados em participar presencialmente deverão comparecer com pelo menos uma hora de antecedência para retirar o ingresso, conforme a disponibilidade de vagas. Já os alimentos e as bebidas oferecidos durante a festividade estarão disponíveis para compra.

Após a estreia em 2025, a iniciativa retorna com novidades voltadas à valorização da cultura, da criatividade e das tradições locais. A proposta também busca aproximar os moradores do patrimônio histórico do município, aproveitando os diferentes ambientes do imóvel para oferecer momentos de lazer, aprendizado e convivência entre gerações.

Ao longo do dia, os visitantes poderão explorar as instalações por meio de visitas guiadas, disponíveis das 11 às 19 horas. As atrações infantis terão início às 11 horas com a peça “As Memórias da Casa”, que apresenta a trajetória do prédio de maneira lúdica. Simultaneamente, será realizada uma oficina de pintura em copos de vidro, com dez vagas disponíveis.

As crianças também poderão aproveitar sessões de maquiagem temática com a personagem “Fadinha Pitanga”, das 11 às 13 horas e das 14 às 17 horas. Outra opção será a confecção de bonecas de pano, marcada para as 14 horas, com dez oportunidades de participação. Às 15 horas, o espetáculo “Maria Pitanga” dará continuidade às apresentações teatrais, ampliando as opções de entretenimento para as famílias.

A música também terá destaque na festividade. Às 13 horas, o grupo “Anuê” levará ao palco um repertório que mistura samba, reggae e forró. Mais tarde, às 16 horas, será a vez do músico "Rui Ponciano". Já às 19 horas, a banda “Dança dazz Cabeças” assumirá a animação, encerrando a sequência de shows. As experiências criativas terão continuidade às 16 horas, com uma oficina de pintura em ecobags de tecido, também limitada a dez participantes.