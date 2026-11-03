Alto Tietê prevê mais de R$ 10 bi para 2027

As dez cidades do Alto Tietê somam R$ 10,18 bilhões em previsões orçamentárias para 2027. O levantamento considera os valores apresentados pelas administrações municipais e, no caso de Poá, utiliza como referência o orçamento de 2026, já que a Prefeitura ainda não informou a estimativa para o próximo exercício.
Mogi das Cruzes tem a maior previsão orçamentária da região, com R$ 3,4 bilhões. O valor foi apresentado durante audiência pública realizada na noite da última segunda-feira (26), para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O projeto deverá ser encaminhado à Câmara Municipal até a próxima quinta-feira (29).
A projeção de Mogi considera R$ 2,72 bilhões em receitas estimadas da Prefeitura, além de R$ 355,48 milhões do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) e R$ 322,66 milhões do Instituto de Previdência Municipal (Iprem).
Em sequência, Itaquaquecetuba prevê R$ 1,8 bilhão, enquanto Suzano estima R$ 1,75 bilhão. Em Ferraz de Vasconcelos, a previsão de receita e despesa é de R$ 768,4 milhões.
A proposta de Itaquaquecetuba representa um aumento de 14,42% em relação ao orçamento previsto para 2026. O projeto da LOA ainda está em tramitação na Câmara Municipal e tem duas audiências públicas previstas para os dias 11 e 26 de novembro, às 18 horas.
Em Suzano, a previsão de R$ 1,75 bilhão foi apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária durante audiência pública realizada na Câmara Municipal em 13 de outubro. O valor representa um crescimento de aproximadamente 104% em relação aos R$ 858,2 milhões previstos para 2020. A administração municipal atribui a evolução ao aumento das fontes de arrecadação.
Em Ferraz de Vasconcelos, o LOA foi encaminhado à Câmara Municipal no final de setembro e tramita na Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade. A Educação deverá receber a maior parcela dos recursos, com R$ 248,1 milhões, seguida pela Saúde, com R$ 115,9 milhões. A Secretaria da Fazenda tem previsão de R$ 50 milhões. Em
Arujá, a previsão de arrecadação para 2027 é de R$ 825 milhões. A Saúde deverá concentrar a maior parcela dos recursos, com mais de R$ 239 milhões, seguida pela Educação, com R$ 226 milhões. A Secretaria de Finanças tem previsão de aproximadamente R$ 89 milhões, enquanto a de Serviços deverá contar com R$ 64 milhões.
Já em Guararema, a proposta orçamentária estima receitas e fixa despesas em R$ 483,06 milhões. O projeto contempla o exercício financeiro de 2027 e atualiza o Plano Plurianual (PPA) de 2026 a 2029 e a LDO do próximo ano. Em Poá, o levantamento considera R$ 487,6 milhões, valor correspondente ao orçamento de 2026. A Prefeitura realizou audiência pública para discutir as diretrizes da LOA de 2027, mas não informou o valor estimado para o próximo exercício. Por isso, o montante utilizado não representa uma previsão oficial para o ano que vem.
Em Santa Isabel, a previsão para a LOA de 2027 é de R$ 311,34 milhões. O projeto ainda não foi aprovado. Biritiba-Mirim tem como referência R$ 258,4 milhões para o planejamento orçamentário do próximo ano, conforme os dados apresentados na audiência pública da LDO. A estrutura orçamentária do município deverá passar por ajustes durante a elaboração da LOA.
Em Salesópolis, o orçamento previsto para 2027 é de R$ 91,28 milhões.