Alto Tietê prevê mais de R$ 10 bi para 2027

As dez cidades do Alto Tietê somam R$ 10,18 bilhões em previsões orçamentárias para 2027. O levantamento considera os valores apresentados pelas administrações municipais e, no caso de Poá, utiliza como referência o orçamento de 2026, já que a Prefeitura ainda não informou a estimativa para o próximo exercício.

Mogi das Cruzes tem a maior previsão orçamentária da região, com R$ 3,4 bilhões. O valor foi apresentado durante audiência pública realizada na noite da última segunda-feira (26), para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O projeto deverá ser encaminhado à Câmara Municipal até a próxima quinta-feira (29).

A projeção de Mogi considera R$ 2,72 bilhões em receitas estimadas da Prefeitura, além de R$ 355,48 milhões do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) e R$ 322,66 milhões do Instituto de Previdência Municipal (Iprem).

Em sequência, Itaquaquecetuba prevê R$ 1,8 bilhão, enquanto Suzano estima R$ 1,75 bilhão. Em Ferraz de Vasconcelos, a previsão de receita e despesa é de R$ 768,4 milhões.

A proposta de Itaquaquecetuba representa um aumento de 14,42% em relação ao orçamento previsto para 2026. O projeto da LOA ainda está em tramitação na Câmara Municipal e tem duas audiências públicas previstas para os dias 11 e 26 de novembro, às 18 horas.

Em Suzano, a previsão de R$ 1,75 bilhão foi apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária durante audiência pública realizada na Câmara Municipal em 13 de outubro. O valor representa um crescimento de aproximadamente 104% em relação aos R$ 858,2 milhões previstos para 2020. A administração municipal atribui a evolução ao aumento das fontes de arrecadação.