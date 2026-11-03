Desenvolvimento Econômico abre chamamento público para atuação no Mercado Municipal

A Prefeitura de Suzano está realizando um chamamento público para comerciantes interessados em atuar no Mercado Municipal, localizado entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão. Os envelopes com as propostas deverão ser entregues até 11 de dezembro, às 16 horas, no térreo do Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista, que funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 8 às 17 horas.

Todas as informações do processo, assim como o modelo da carta de credenciamento, podem ser acessadas por meio do link bit.ly/chamamercadaosuz. A utilização deste espaço público será conduzida via regime de permissão onerosa, que valerá para os oito boxes que estão sendo disponibilizados nesta oportunidade.

Para seleção das propostas, foi organizada uma Comissão Especial de Credenciamento, formada por servidores públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, que analisará e pontuará o plano de negócio, o projeto arquitetônico e a capacidade técnica das empresas participantes, sendo gratificadas também aquelas que tem sede no município.

Caso a quantidade de permissionários ultrapasse as vagas disponibilizadas, será instituída uma lista de espera com os próximos classificados na seleção de interessados de cada box. Em caso de desistência de algum permissionário selecionado e ocupante da vaga, será aberta a oportunidade ao que estiver na colocação subsequente.