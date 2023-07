Biblioteca Municipal disponibiliza carteirinha para empréstimo de livros

A Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra convida os suzanenses a estreitar o vínculo com a unidade e a solicitar a carteirinha de usuário para poder levar para casa um dos mais de 26 mil exemplares do acervo, inclusive as 120 obras em braile, por meio de empréstimo. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, à rua Benjamin Constant, 682, no centro, com RG e comprovante de residência para a confecção do documento.

Sem a identificação, o acesso aos títulos é livre, mas a apreciação dos livros e eventuais pesquisas só poderão ser realizadas na sala reservada para leitura, sem poder levar o exemplar para fora do estabelecimento. O acervo completo pode ser consultado no hotsite http://saas1.alexandria.com.br/suzano_web/ que conta com uma série de títulos literários, incluindo grande obras nacionais e de países lusófonos, ou ainda, versões traduzidas de clássicos internacionais, histórias contemporâneas e peças traduzidas para o português, com opções infanto-juvenis, dramas, romances e outros gêneros. O sistema ainda abarca as outras cinco bibliotecas de Suzano

Com a carteirinha também é possível realizar a reserva de forma on-line, a partir do cadastro realizado pessoalmente na Biblioteca Municipal, ou nas demais unidades. Com o mesmo e-mail cadastrado, o usuário pode gerar uma senha para fazer login no sistema Alexandria, plataforma pela qual é feita a reserva.

A biblioteca está localizada no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4759 2304, ou pelo e-mail biblioteca@suzano.sp.gov.br.

Mais unidades

Além da unidade do centro, Suzano conta com outras bibliotecas que também promovem o empréstimo de livros mediante a carteirinha. Os equipamentos estão instalados no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e nos Centros Culturais Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Victorino, 68), Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Sousa, 30), Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispim Adelino Cardoso, 42 – Vila Júlia) e Boa Vista Nelson da Cruz (avenida Katsutoshi Naito, 957). Somadas, todas as unidades disponibilizam um acervo superior a 43,7 mil exemplares para cerca de 36 mil títulos.

Além das unidades municipais, há também a Biblioteca Comunitária Professora Carla Cristina Sonaro Rodrigues, que fica nas dependências da Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, localizada no bairro Jardim São José (rua Turquia, 555). Este acervo específico tem mais de 700 títulos e está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas.

Segundo o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a biblioteca tem cumprido seu papel de democratizar o acesso da população ao universo literário e a projeção é para que este ano mais pessoas solicitem a carteirinha para empréstimo. “Queremos assegurar que todos os munícipes tenham acesso ao acervo e possam desfrutar das obras que estão lá disponibilizadas para a população. A possibilidade do empréstimo fortalece o vínculo com a literatura e garante mais conforto aos usuários, que podem ter o prazer da leitura em sua própria casa, no ônibus, no trem, ou em qualquer lugar que ela desejar”, destacou.

O vice-prefeito ainda ressaltou que o acervo é composto com as mais variadas áreas de interesse, proporcionando a leitura para todo tipo de público. “Ler e ter contato com os livros é uma experiência enriquecedora, independentemente da faixa etária da pessoa. Queremos proporcionar aos suzanenses mais oportunidades de conhecer, aprender e se inspirar com material. Muitas vezes, um livro pode mudar a história de uma vida”, destacou o secretário.