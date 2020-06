Dois médicos do Pronto Socorro de Suzano são infectados com a Covid-19 Informação foi passada pelo diretor do PS e da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz

Por de Suzano 03 JUN 2020 - 09h55

Médico Mituro Hatore Júnior está na UTI Hospital AC Camargo Foto: Divulção/Redes Sociais Dois médicos do Pronto Socorro Municipal (PS) de Suzano estão infectados com o novo coronavírus. A informação foi passada pelo diretor do PS e da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz. “Sejamos fortes e confiantes, como bons guerreiros logo estarão de volta para continuar a nossa guerra contra a Covid-19”, disse Vaz nas redes sociais. Segundo ele, os médicos Eduardo Ferreira está internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Já o médico Mituro Hatore Júnior está na UTI Hospital AC Camargo. PROFISSIONAIS NA REGIÃO Pelo último levantamento feito pelo DS na região, ao menos, 331 pessoas, entre médicos, enfermeiros, socorristas etc, estavam infectados pelo novo coronavírus. Desse total, dois perderam a vida devido às complicações causados pela doença. O número estimado de profissionais da linha de frente pode aumentar ainda mais nos próximos dias. Mogi das Cruzes tinha o maior número de casos confirmados da doença. Era, também, a localidade em que mais profissionais de saúde foram contaminados pela Covid-19. Dados divulgados pela pasta de Saúde mogiana apontam que 168 pessoas da linha de frente, como médicos, enfermeiros, socorristas etc, contraíram o novo coronavírus. Duas pessoas, um socorrista e um médico, de 51 e 54 anos, perderam a vida por complicações da doença. Dos casos confirmados do novo coronavírus em Poá, 45 foram de profissionais da saúde. Segundo a Prefeitura, as confirmações são tanto da rede pública quanto privada. Se for levar em conta o número de profissionais infectados pela Covid-19, Itaquaquecetuba surge em terceiro, com 39. Em Santa Isabel, 38, entre casos confirmados e suspeitas, foram afastados pelo novo coronavírus.

Leia Também