Ecopontos de Suzano estão em pleno funcionamento

A população pode contar com os ecopontos de Suzano para realizar o descarte adequado de lixo. As unidades instaladas no Parque Maria Helena, na Marginal do Una, no Boa Vista e no Jardim Dona Benta estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Já a unidade do Miguel Badra está aberta entre 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 12 horas no sábado.

É importante relembrar os endereços de cada um dos ecopontos: Jaguari (rua do Progresso, 300); Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186); Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira); Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183); e Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553).

Nos locais, podem ser depositados restos da construção civil como tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos, latas de tinta vazia, resíduos provenientes de podas e jardinagem, além de recicláveis como papel, vidro, metal, plástico e isopor. No entanto, cada ecoponto recebe um tipo específico de material, desta forma, o munícipe precisa se atentar ao que quer descartar e a unidade correta para tal.

Na unidade do Parque Maria Helena, podem ser depositados resíduos da construção civil (até um metro cúbico por dia), móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. O ecoponto Marginal do Una também recebe resíduos de construção civil, bem como eletroeletrônicos, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias. No Jardim Dona Benta e no bairro Cidade Boa Vista são recebidos resíduos da construção civil – também com o limite de um metro cúbico por dia –, incluindo móveis, eletroeletrônicos e resíduos de poda e jardinagem. No ecoponto do Jardim Dona Benta ainda podem ser depositados recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias.

Já na unidade Jaguari, os moradores poderão descartar madeira, entulho, rejeitos, gesso, vidro, resíduos da construção civil, móveis, eletroeletrônicos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias, com exceção de pneus. Para quem precisa descartar pneus, o endereço do Boa Vista deve ser utilizado.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que a correta utilização dos ecopontos é fundamental para a preservação das condições desses locais e a destinação adequada do lixo. “Contamos com a colaboração de todos, pois essas estruturas são estratégicas para a coleta seletiva em nossa cidade. Os munícipes devem se atentar aos horários, aos locais, e aos itens a serem descartados”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, frisou que as ações destinadas à gestão de resíduos sólidos no município são potencializadas com o apoio dos ecopontos. “Temos estruturas situadas em cinco endereços distintos, que estão próximos de bairros populosos da cidade. A mobilização de todos com o descarte correto faz muita diferença para o bem-estar da população e para a proteção do meio ambiente”, reforçou o chefe do Executivo municipal.

Os ecopontos contam com monitoramento por vídeo, que permite o registro das ocorrências de descarte inadequado, fora do local apropriado e fora do horário de funcionamento, além do apoio permanente dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). Os suzanenses podem realizar denúncias de irregularidades via Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 0800-744-2007.