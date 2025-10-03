Saúde leva ação educativa à Guarda Mirim para abordar o tema da violência

A Secretaria de Saúde de Suzano reforçou as ações educativas junto aos jovens do município abordando o tema da violência com 35 guardas mirins da cidade, na última quinta-feira (25/09), em uma das unidades da entidade, no Jardim Santa Lúcia.

A atividade foi realizada no âmbito do projeto “Cola no SUS”, que pretende mostrar como os serviços públicos da pasta podem garantir suporte a esse público dentro e fora das unidades. Nesta oportunidade, o trabalho foi desenvolvido pela Diretoria de Atenção à Saúde, por meio da coordenação da Educação Permanente em Saúde e da Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS).

A conversa com os jovens da Guarda Mirim foi conduzida pela coordenadora Magna Damasceno, que enfatizou a necessidade de mostrar a eles que todos os aspectos que envolvem o tema precisam ser considerados para que a sociedade possa estar mobilizada para esse enfrentamento. “É preciso desnaturalizar as violências ocorridas em nosso cotidiano para poder enfrentá-las”, reforçou.

O encontro teve o objetivo de apresentar situações que podem expressar comportamentos violentos a partir da reflexão da temática durante uma roda de conversa. O debate buscou abrir possibilidades de reconhecimento e enfrentamento das diversas violências que estão naturalizadas no dia a dia.

Neste ano, já foram realizadas duas outras reuniões com os jovens, onde foram discutidas questões de saúde reprodutiva e sexual, saúde mental e assistência do Sistema Único de Saúde (SUS) à população. Os próximos encontros preveem os temas saúde bucal e infecções sexualmente transmissíveis - esta última com a equipe do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

A diretora de Atenção à Saúde, Cintia Steffens Watanabe, ressaltou a importância de manter o diálogo permanente com os jovens. “É muito importante abordar os temas que têm relação direta com a realidade deles. Sabemos que as orientações fazem toda a diferença no presente e no futuro, contribuindo para a tomada de decisão e o compartilhamento de informações corretas junto aos familiares”, destacou.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, frisou que a pasta tem buscado organizar ações que aproximem o Poder Público da população. “Temos muitos serviços que proporcionam não só o atendimento nas unidades como também de apoio e acompanhamento das famílias. Por isso, queremos mostrar aos jovens a forma como atuamos e as orientações que precisam ser assimiladas sobre temas tão relevantes como o que foi tratado desta vez”, pontuou o titular da pasta.