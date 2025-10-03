Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/10/2025
Cidades

Saúde leva ação educativa à Guarda Mirim para abordar o tema da violência

Por meio do projeto 'Cola no SUS', equipes de diferentes setores da pasta mantêm rotina de encontros com jovens para mostrar serviços que garantem suporte às famílias

03 outubro 2025 - 11h00Por de Suzano
Saúde leva ação educativa à Guarda Mirim para abordar o tema da violênciaSaúde leva ação educativa à Guarda Mirim para abordar o tema da violência - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano reforçou as ações educativas junto aos jovens do município abordando o tema da violência com 35 guardas mirins da cidade, na última quinta-feira (25/09), em uma das unidades da entidade, no Jardim Santa Lúcia.

A atividade foi realizada no âmbito do projeto “Cola no SUS”, que pretende mostrar como os serviços públicos da pasta podem garantir suporte a esse público dentro e fora das unidades. Nesta oportunidade, o trabalho foi desenvolvido pela Diretoria de Atenção à Saúde, por meio da coordenação da Educação Permanente em Saúde e da Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS).

A conversa com os jovens da Guarda Mirim foi conduzida pela coordenadora Magna Damasceno, que enfatizou a necessidade de mostrar a eles que todos os aspectos que envolvem o tema precisam ser considerados para que a sociedade possa estar mobilizada para esse enfrentamento. “É preciso desnaturalizar as violências ocorridas em nosso cotidiano para poder enfrentá-las”, reforçou.

O encontro teve o objetivo de apresentar situações que podem expressar comportamentos violentos a partir da reflexão da temática durante uma roda de conversa. O debate buscou abrir possibilidades de reconhecimento e enfrentamento das diversas violências que estão naturalizadas no dia a dia.

Neste ano, já foram realizadas duas outras reuniões com os jovens, onde foram discutidas questões de saúde reprodutiva e sexual, saúde mental e assistência do Sistema Único de Saúde (SUS) à população. Os próximos encontros preveem os temas saúde bucal e infecções sexualmente transmissíveis - esta última com a equipe do  Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

A diretora de Atenção à Saúde, Cintia Steffens Watanabe, ressaltou a importância de manter o diálogo permanente com os jovens. “É muito importante abordar os temas que têm relação direta com a realidade deles. Sabemos que as orientações fazem toda a diferença no presente e no futuro, contribuindo para a tomada de decisão e o compartilhamento de informações corretas junto aos familiares”, destacou.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, frisou que a pasta tem buscado organizar ações que aproximem o Poder Público da população. “Temos muitos serviços que proporcionam não só o atendimento nas unidades como também de apoio e acompanhamento das famílias. Por isso, queremos mostrar aos jovens a forma como atuamos e as orientações que precisam ser assimiladas sobre temas tão relevantes como o que foi tratado desta vez”, pontuou o titular da pasta.

