Suzanense de 25 anos testa positivo para o coronavírus; paciente está em isolamento domiciliar

Suzanense de 25 anos de idade testou positivo para o novo coronavírus, o Covid-19. A moradora da cidade trabalha em um hospital particular na Capital. A paciente chegou a ficar internada, mas melhorou dos sintomas e agora está em isolamento domiciliar.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Suzano na noite desta quinta-feira (19). A administração muncipal disse que Vigilância Epidemiológica da cidade vai adotar todos os procedimentos exigidos pelo Ministério da Saúde, como o monitoramente da paciente e dos parentes.

Conforme reportagem do DS desta quinta, no Alto Tietê são 7 casos confirmados da doença.

As orientações da Câmara Técnica da Saúde do Condemat pedem para evitar aglomerações, lavar bem as mãos e se possivel ficar em casa.