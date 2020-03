Suzano confirma 1º caso de coronavírus; Alto Tietê tem sete casos confirmados e 229 aguardam exames médicos

O Alto Tietê registra 7 casos de coronavírus. Na noite desta quinta-feira (19) uma mulher de 25 anos, moradora de Suzano, testou positivo para a doença. Além dela, em Mogi das Cruzes, são 3 casos positivos do vírus. Arujá também confirmou no fim da tarde desta quinta que uma mulher, de 35 anos, testou positivo. Em Ferraz de Vasconcelos, um casal foi infectado na semana passada.

Diariamente o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) divulga os dados de casos suspeitos na região. Conforme o levantamento desta quinta-feira (19), o Alto Tietê registra 229 suspeitos aguardando exame médico. Comparado ao levantamento da última quarta-feira (18) - o último realizado - houve um crescimento de 66 casos suspeitos (aumento de 40,49%).

O Condemat abrange também os municípios de Guarulhos e Santa Branca. Se considerar essas cidades no levantamento, o número de suspeitos salta para 480 - no último levantamento eram 344 pessoas aguardando exames - e o número de casos confirmados sobe para 8, pois em Guarulhos quatro pacientes testaram positivo para o o vírus.

Na região, Mogi das Cruzes, além da confirmação de 3 novos infectados, o número de suspeitos saltou de 37 para 45, sendo que oito já foram descartados. Até o momento Mogi era a cidade com mais suspeitos de coronavírus, agora está em terceiro.

Suzano aparece em primeiro na região. A cidade registra um caso confirmado e outros 52 casos suspeitos do vírus, com 12 casos descartados. Até o levantamento da última quarta (18), eram 29 pessoas com suspeitas do vírus.

Itaquaquecetuba aparece em segundo lugar entre as cidades com mais casos suspeitos. A cidade cresceu, em um dia, de 41 para 51 casos suspeitos. São dois exames já descartados.

Além do caso confirmado em Arujá, a cidade registra salto de 10 casos suspeitos. Até o último levantamento eram 7 pessoas aguardando exames médicos e agora são 17 pessoas, com apenas um caso descartado.

Biritiba-Mirim aparece com os mesmo número apresentados no último levantamento. Um paciente com suspeita do Covid-19, que ainda aguarda exames.

Ferraz de Vasconcelos também cresceu no levantamento de casos suspeitos. Além dos dois casos confirmados, a cidade passou de 14 para 19 suspeitos de Covid-19.

Guararema também está entre as cidade sem registros de aumento nos casos suspeitos. Os mesmo dois suspeitos ainda aguardam por análise.

Poá, que decretou na manhã desta quinta-feira (19) estado de emergência na Saúde do município, registra aumento no número de suspeitos. Eram 17 e agora são 22 pacientes aguardando análise.

Salesópolis também não possui alteração no número de casos. O mesmo paciente aguarda por exame na cidade.

Por fim, Santa Isabel aparece com aumento de cinco casos suspeitos. Até o levantamento desta quarta (18), a cidade registrava 14 casos e agora são 19.