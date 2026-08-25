Veja em quais estações do Metrô e CPTM tem vacinação de sarampo nesta semana

O Metrô de São Paulo e a CPTM recebem ações de vacinação contra o sarampo, caxumba e rubéola (SCR) nesta semana. A iniciativa dá acesso à imunização durante os deslocamentos diários e contribui para ampliar a cobertura vacinal na cidade.

Com a confirmação de 23 casos de sarampo neste ano, a recomendação é que todos os moradores de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, com idade entre seis meses e 59 anos, procurem os postos de saúde, independentemente da situação vacinal, para receber a vacina de reforço contra o sarampo.

A vacinação fortalece as medidas de prevenção e controle da doença.

Para se vacinar, basta apresentar o documento de identificação aos agentes de saúde.

A vacina também está disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde de todo o estado. Antes de ir à unidade, é recomendável consultar os horários de atendimento do município. Sempre que possível, leve a caderneta de vacinação.

A campanha facilita o acesso à imunização, amplia a cobertura vacinal e contribui para a proteção da população na luta contra o sarampo.

Serviço

Campanha de vacinação contra o sarampo

Estação Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira)

Data: segunda-feira (24) a sexta-feira (28)

Horário: das 9h às 16h

Estação Vila Matilde (Linha 3-Vermelha)

Data: 27 e 28 de agosto

Horário: das 10h às 16h