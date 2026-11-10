Educação para o futuro

A educação está em constante transformação, e acompanhar esse movimento exige mais do que salas de aula e profissionais preparados. A infraestrutura das instituições de ensino, o acesso à tecnologia e o incentivo à pesquisa também são fundamentais para garantir uma formação conectada às necessidades do presente e às oportunidades do futuro. Nesse sentido, as melhorias realizadas no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), em Suzano, representam avanços importantes para a comunidade acadêmica.



Entre as novidades estão a instalação de uma cobertura no corredor de acesso à área de convivência e a aquisição de quatro computadores de alto desempenho, que serão utilizados em pesquisas e atividades relacionadas à inteligência artificial. São investimentos que atendem a necessidades diferentes, mas igualmente importantes: oferecer melhores condições no cotidiano dos estudantes e ampliar as possibilidades de desenvolvimento científico e tecnológico.



O acesso a equipamentos modernos, especialmente em áreas que avançam rapidamente, como a inteligência artificial, permite que os alunos tenham contato com ferramentas cada vez mais presentes no mercado de trabalho e na produção de conhecimento.