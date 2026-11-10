Educação para o futuro

A educação está em constante transformação, e acompanhar esse movimento exige mais do que salas de aula e profissionais preparados. A infraestrutura das instituições de ensino, o acesso à tecnologia e o incentivo à pesquisa também são fundamentais para garantir uma formação conectada às necessidades do presente e às oportunidades do futuro. Nesse sentido, as melhorias realizadas no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), em Suzano, representam avanços importantes para a comunidade acadêmica.
Entre as novidades estão a instalação de uma cobertura no corredor de acesso à área de convivência e a aquisição de quatro computadores de alto desempenho, que serão utilizados em pesquisas e atividades relacionadas à inteligência artificial. São investimentos que atendem a necessidades diferentes, mas igualmente importantes: oferecer melhores condições no cotidiano dos estudantes e ampliar as possibilidades de desenvolvimento científico e tecnológico.
O acesso a equipamentos modernos, especialmente em áreas que avançam rapidamente, como a inteligência artificial, permite que os alunos tenham contato com ferramentas cada vez mais presentes no mercado de trabalho e na produção de conhecimento.
Outro ponto relevante é a possibilidade de ampliar a estrutura física do campus. A programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia reforça ainda mais esse papel. Com palestras, oficinas, exposições e apresentações científicas abertas à comunidade, o IFSP amplia o contato da população com a produção de conhecimento e mostra que a ciência não deve ficar restrita aos ambientes acadêmicos. Iniciativas como o projeto experimental de geração de energia limpa, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, também demonstram como a pesquisa pode dialogar com desafios concretos das cidades.
É importante que investimentos dessa natureza tenham continuidade e que a modernização das instituições públicas de ensino seja tratada como prioridade. A tecnologia, por si só, não transforma a educação, mas, quando acompanhada de professores qualificados, estrutura adequada e oportunidades de aprendizagem, torna-se uma ferramenta poderosa.
Fortalecer instituições como o IFSP é, portanto, investir não apenas na formação de estudantes, mas também no desenvolvimento científico, social e econômico de toda a região.