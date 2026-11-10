LANCE LIVRE 10-11-2026

Atitude

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), protagonizou uma cena de intervenção em um caso de violência contra a mulher neste fim de semana. O chefe do Executivo presenciou a agressão em uma espetaria na Vila Monte Belo, na noite de sexta-feira (6), e conteve o suspeito até a chegada da Guarda Civil Municipal (GCM). O homem foi encaminhado à Delegacia de Itaquaquecetuba para o registro da ocorrência.



Tolerância zero

Em publicação nas redes sociais, Boigues afirmou que a mensagem principal deixada pelo caso é que a violência contra a mulher não pode ser tolerada nem ignorada. O prefeito, que também é delegado, destacou que a omissão não deve fazer parte de situações como essa.



Respeito

“Respeito às mulheres não é discurso. É atitude!”, escreveu Boigues. Itaquaquecetuba conta com iniciativas de proteção, como a Ronda de Proteção à Mulher, a Casa da Mulher, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o Botão do Pânico.



Solidariedade

O deputado estadual eleito e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou da reinauguração da sede do Instituto SOPA, na Vila Industrial, em Mogi das Cruzes. A entidade retoma as atividades no espaço que guarda quase 40 anos de história, desde sua fundação pela dona Odete. Para Ashiuchi, o momento teve um significado especial, já que ele passou parte da infância e adolescência no bairro e acompanhou de perto a trajetória da instituição.



Corrente do bem

Na publicação, Ashiuchi destacou o trabalho dos voluntários e colaboradores e cumprimentou o presidente do instituto, Vladimir Padovani, pela retomada das atividades. A expectativa é que a nova etapa mantenha viva a história de solidariedade da entidade.