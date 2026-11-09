Palmeiras bate Vasco nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil

O Palmeiras garantiu presença na final da Copa do Brasil neste domingo (8) ao derrotar o Vasco nos pênaltis por 5 a 4, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Em desvantagem por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, o Cruzmatino foi incansável e arrancou a vitória por 2 a 1 nos 90 minutos iniciais, levando a definição da vaga para as penalidades. Aí, brilhou a estrela do goleiro Carlos Miguel que, com mais de dois metros de altura, defendeu duas cobranças do time carioca (Lescano e Andrés Goméz). Além de carimbar a vaga na final, o Verdão assegurou presença na Copa Libertadores de 2027.

Pela segunda vez na história, a equipe paulista disputará a taça da Copa do Brasil contra o Grêmio. A primeira foi na edição de 2020, quando o Verdão levou a melhor e faturou o tetra – o time também venceu as edições de 1998, 2012 e 2015. Já o Tricolor gaúcho vai em busca do hexacampeonato, após os títulos obtidos em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016.

A final do torneio será em jogo único, no dia 6 de dezembro (um domingo), no Estádio Mané Garricha, em Brasília.

O jogo mal começou e aos dois minutos Piquerez quase abre o placar ao cruzar a bola pela esquerda. O goleiro Léo Jardim espalmou e a bola caiu nos pé de Giay, que chutou com perigo, mas a bola saiu rente à trave direita de Jardim. No minuto seguinte, foi o Vasco que teve a chance de marcar. Lescano partiu em contra-ataque, se livrou da marcação e dentro da área chutou forte, mas o goleiro Carlos Miguel defendeu.

Aos nove minutos, Piquerez cruzou na medida para Flaco López. O atacante argentino cabeceou certeiro, mas a bola caprichosamente carimbou o travessão do gol cruzmatino e saiu. Seis minutos depois, foi a vez de John Arias quase abrir marcador em São Januário. O atacante colombiano do Palmeiras disparou com a bola sem marcação, até desferir uma bomba, que explodiu na trave.do gol de Léo Jardim.

Logo em seguida, também aos 15 minutos, o Vasco partiu em contra-ataque. Cuiabano avançou pela esquerda, ganhou da marcação e cruzou para o argentino Colidio inaugurar o marcador ao bater de canhota no contra-pé do goleiro Carlos Miguel. O jogo seguiu em ritmo intenso. Aos 27 minutos, o Palmeiras quase empata, após bola levantada no ataque pra Flaco, que ajeita para Maurício cabecear em direção ao gol, mas Léo Jardim se adianta e defende com o braço direito. Com mais posse de bola, o Verdão seguiu pressionando em busca do empate, mas parou na defesa cruzmaltina.