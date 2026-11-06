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Esportes

Palmeiras aplica goleada no Remo por 6 a 1

Goleada é a maior desta edição do torneio, superando o 5 a 0 do Vasco sobre o Coritiba na 28ª rodada

06 novembro 2026 - 09h20 Por da Reportagem Local
Palmeiras aplica goleada no Remo por 6 a 1 Palmeiras aplica goleada no Remo por 6 a 1 - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras aproveitou a fragilidade do Remo nesta quinta-feira (5), goleou por 6 a 1 no Nubank Parque e manteve o Flamengo na mira na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A quatro rodadas do fim da competição, a diferença entre líder e vice-líder é de três pontos (76 a 73).

A goleada é a maior desta edição do torneio, superando o 5 a 0 do Vasco sobre o Coritiba na 28ª rodada.

Ainda no primeiro tempo em São Paulo, os donos da casa abriram 4 a 0, com dois de Arias, aos 4 e aos 14, um de Maurício, aos 21, e outro anotado contra por Marcelinho, aos 38.