Palmeiras aplica goleada no Remo por 6 a 1

O Palmeiras aproveitou a fragilidade do Remo nesta quinta-feira (5), goleou por 6 a 1 no Nubank Parque e manteve o Flamengo na mira na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A quatro rodadas do fim da competição, a diferença entre líder e vice-líder é de três pontos (76 a 73).

A goleada é a maior desta edição do torneio, superando o 5 a 0 do Vasco sobre o Coritiba na 28ª rodada.