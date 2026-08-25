Palmeiras goleia Vasco e volta a abrir frente no Brasileirão: 4 a 1

Depois de ver o Flamengo encurtar a distância e aumentar a pressão no Brasileirão, o Palmeiras via a 24ª rodada como uma chance de recuperar terreno. E foi exatamente o que aconteceu. Após a derrota do principal rival na briga pelo título na véspera, o Verdão goleou o Vasco neste domingo (23) por 4 a 1, no Nubank Parque e voltou a abrir seis pontos de vantagem para o Rubro-Negro (que tem um jogo a menos).

Os gols de Flaco López (2), Vitor Roque e Maurício (Colídio descontou para o Vasco), todos no segundo tempo, levaram o time de Abel Ferreira aos 51 pontos na tabela. Já o Vasco, que tem conseguido avançar nas copas, amargou o oitavo jogo consecutivo sem vitórias no Brasileirão e segue na zona de rebaixamento, com 22 pontos, na vice-lanterna.

Depois de um primeiro tempo disputado, em que os visitantes até criaram boas chances de abrir o placar, o jogo foi praticamente liquidado nos dez primeiros minutos da segunda etapa. Flaco López marcou logo no primeiro minuto, Vitor Roque ampliou aos seis e Maurício fez o terceiro aos dez.

Nocauteado, o Vasco ainda viu Flaco marcar seu segundo na partida aos 44. O recém-contratado argentino Facundo Colidio marcou o primeiro dele pelo Cruzmaltino nos acréscimos, aos 49, diminuindo a desvantagem.

Bahia vence Ba-Vi, Braga triunfa nos acréscimos

Foram mais duas partidas na tarde desse domingo. Uma delas de alta tensão. O clássico baiano terminou com o triunfo do Bahia sobre o Vitória por 2 a 0, em pleno Barradão.

A equipe de Rogério Ceni se impôs sobre o rival com gols no segundo tempo. Aos 22, o argentino Alejo Véliz abriu o placar, enquanto Jean Lucas, já nos minutos finais, aos 52, ampliou.

O Tricolor baiano se mantém na sexta posição, agora com 37 pontos, enquanto o Vitória estaciona nos 29, momentaneamente ocupando a 12ª colocação.

Em Bragança Paulista, o Bragantino aumentou o drama do Grêmio ao marcar o gol da vitória nos acréscimos. Aos 49, após cobrança de escanteio, Gustavo Marques balançou as redes com uma finalização de cabeça.

O Massa Bruta segue confortável na primeira metade da tabela de classificação, em sétimo, com 35 pontos. Já o Tricolor gaúcho continua flertando com a zona de rebaixamento. São 25 pontos somados, em 15º lugar.