A prévia da inflação teve alta de 0,22% em novembro, 0,10 ponto percentual (p.p.) abaixo de outubro (0,32%). O resultado vem, principalmente, das influências dos grupos alimentação e bebidas, com alta de 1,51% e impacto de 0,33 p.p. no índice geral; e transportes, que recuou -0,71% e exerceu influência de -0,14 pontos percentuais.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA-15 acumula alta de 4,38% no ano e, em 12 meses, de 4,64%, acima dos 4,62% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2025, o IPCA-15 foi de 0,20%.