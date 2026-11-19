O salário dos beneficiados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve receber um novo reajuste a partir de 2027. A projeção é de que o salário mínimo suba de R$ 1.621 para R$ 1.741 (7,4%), segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027. E para quem recebe mais que um salário mínimo, o reajuste passa a ser 4,93%, segundo uma correção projetada com base no Instituto Nacional da Contratação Pública (INPC). A advogada previdenciária, Silmara Feitosa, aponta que novas regras passam a valer em janeiro de 2027.

Silmara Feitosa esclarece que, além do reajuste no salário, no próximo ano, ainda entram em vigor novas regras. “A aposentadoria por pontuação, por exemplo, também terá mudanças: mulheres passam de 93 pontos necessários para 94 e homens passam de 103 pontos para 104”, disse. A aposentadoria por pontuação soma a idade e o tempo de contribuição do segurado.

Em 2026, as mulheres precisavam somar 93 pontos, com no mínimo 30 anos de contribuição, passando a ser 94 em 2027. Já os homens, saíram de 103 pontos mínimos para 104, sendo necessário, no mínimo, 35 anos de contribuição. “Esse é o método mais vantajoso, pois o INSS paga 2% a mais, a cada ano que exceder o piso do tempo de contribuição – 15 anos para mulheres e 20 para homens”, complementou. “Vale ressaltar que a aposentadoria por idade mínima segue sendo a mesma: mulheres 62 anos, com 15 anos de contribuição e homens 65 anos, com 15 anos de contribuição -recebendo o salário mínimo”, destacou.

Ainda esclareceu que aqueles que votaram nas eleições de 2026, não precisam realizar a prova de vida.