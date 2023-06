Governo de SP vai revitalizar 114 passagens de animais silvestres em dez rodovias

No Parque Estadual do Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, no oeste paulista, uma cena se tornou corriqueira: coelhos, antas e seus filhotes atravessam a Rodovia Arlindo Béttio (SP-613) por uma passagem de fauna inferior – uma espécie de “passarela verde” para a travessia segura de animais. As imagens têm sido registradas pelas câmeras de monitoramento da via, que corta o parque. Os registros revelam a efetividade da estrutura que visa proteger animais silvestres de atropelamentos ou outros acidentes provocados por veículos.

Ao todo, o estado de São Paulo possui 114 passagens de fauna em 10 rodovias. São 98 estruturas inferiores, uma espécie de túnel que passa debaixo da rodovia, e 16 passagens superiores, que funcionam como um corredor suspenso em cima da via.

As passagens inferiores são complementadas com cercas, instaladas entre a rodovia e o ambiente, de forma a tentar inibir o acesso dos animais à pista e conduzi-los às estruturas de travessia. Mas muitas vezes as cercas são danificadas devido a furtos.

Para aumentar a efetividade dos equipamentos de proteção aos animais, o Governo de São Paulo fará a manutenção de todas as estruturas. Os serviços envolvem a restauração das cercas e a instalação de placas para informar a população sobre a importância das passagens de fauna.

Também serão implementados controladores de velocidade na rodovia Arlindo Béttio (SP-613), importante via que atravessa a Unidade de Conservação Parque Estadual do Morro do Diabo. As ações fazem parte dos anúncios feitos na Semana do Meio Ambiente.

O Governo de São Paulo deve investir R$ 26,2 milhões nessas estruturas. O estado também vai contratar equipes treinadas para lidar com animais silvestres em estradas. Assim, veterinários e biólogos irão apoiar as 14 Regionais do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) no manejo, resgate e destinação de animais feridos a instituições especializadas.

O que fazer quando encontrar um animal na pista?

Mantenha a calma e reduza a velocidade

Não buzine

Evite farol alto ou manobras bruscas que possam assustar o animal

Alerte outros motoristas piscando os faróis

Não desça do veículo para tentar encostar no animal

Ligue para 191 e aviso sobre a presença do animal na pista

Se o animal for atropelado, entre em contato com a Polícia Militar Rodoviária ou a concessionária responsável pela via