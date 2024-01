Fábrica na Vila Arizona, em Itaquá, pega fogo e dois são socorridos ao Hospital Santa Marcelina

Uma fábrica de pequeno porte, na Rua Auriflama, no Jardim Arizona, em Itaquá, pegou fogo, no fim da tarde desta terça-feira e dois homens, um de 16 anos e outro de 20 anos, foram socorridos com ferimentos ao Hospital Santa Marcelina.

Segundo o Copom, pelo menos oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas ao local, onde o fogo já foi controlado. A ocorrência teve início às 16h20.

O caso ainda está sendo registrado no DP Central de Itaquá. O DS atualizará esta reportagem conforme novas informações.