Polícia

Homem é preso conduzindo carro irregular em Suzano

Condutor informou que adquiriu o veículo por meio de uma rede social

04 setembro 2025 - 09h34Por Da Reportagem Local
Veículo foi apreendido Veículo foi apreendido - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso nesta terça-feira (02), conduzindo um veículo com sinais de identificação irregulares na Estrada do Marengo, em Suzano.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na área, avistaram o veículo trafegando em alta velocidade. A equipe realizou acompanhamento do veículo e fez a abordagem.

Na busca veicular, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, a numeração do chassi estava fora do padrão e sem etiquetas de identificação e as placas estavam fora do padrão estabelecido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Questionado, o condutor relatou ter comprado o automóvel por R$ 3,5 mil por meio de uma rede social. O veículo foi apreendido.

O homem foi preso e o caso registrado no 2º Distrito Policial de Suzano.  

