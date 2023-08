Justiça decreta prisão temporária de dupla investigada por 10 assassinatos em Itaquá

A Justiça decretou a prisão temporária de dois homens investigados por uma série de assassinatos ocorridos em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil acredita que a dupla esteja envolvida em “aproximadamente nove ou dez” homicídios na cidade.

A decisão é da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba e atende à representação do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, em investigação sobre o assassinato de Walace Marques Lobato, um homem morto a tiros na tarde do dia 14 de outubro de 2020 na Rua San Conrado, no Jardim Califórnia, em Itaquá.

Segundo a Homicídios de Mogi, as investigações apontaram a existência de uma quadrilha que teria cometido vários assassinatos em Itaquá. A dupla que está sendo procurada é classificada pela Polícia Civil como “pessoas de alta periculosidade”. Ambos, inclusive, já possuem anotações criminais por porte ilegal de arma, roubo e receptação dolosa consumada.

Os criminosos já são considerados foragidos da Justiça e seguem sendo procurados.

A investigação

O caso que deu origem ao pedido de prisão da dupla ocorreu há quase três anos e foi esclarecido pelo SHPP de Mogi. Walace Marques Lobato estava de motocicleta pela Rua San Conrado quando criminosos se aproximaram e começaram a atirar. Depois, eles fugiram.

“Ressalte-se que o crime em tela foi praticado contra a vítima com requintes de crueldade, malvadez, demonstrando a frieza e desumanidade de seus algozes, pois atiraram na vítima Walace de forma covarde”, ressalta o SHPP.

Agora, o Setor de Homicídios busca localizar os criminosos para dar prosseguimento às investigações sobre os assassinatos.