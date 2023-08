Motociclista baleado durante assalto no Jardim Cacique perde visão do olho esquerdo, diz esposa

O motociclista baleado no rosto durante uma tentativa de assalto ocorrida na última quarta-feira (2) no Jardim Cacique, em Suzano, perdeu a visão total do olho esquerdo e corre risco de perder também a do olho direito.

Ismael Brito dos Santos, de 35 anos, levou um tiro quando três criminosos em duas motos tentaram assaltá-lo na Rua José Sanches Marin. A vítima estava em outra motocicleta e, segundo o Boletim de Ocorrência, a bala transfixou a região dos dois olhos da vítima.

“Estamos impactados com toda essa situação. As pessoas estão assustadas e a imprensa tem falado e alertado muito sobre isso. Ele está sendo bem cuidado, está em um ótimo hospital, bem estruturado, e com uma equipe bem engajada”, destacou a esposa da vítima, Josivânia Vieira.

O homem segue internado em um hospital que fica na Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo. Segundo a esposa da vítima, nesta terça-feira (8), ele passará por uma cirurgia para a implantação de um pino que tem como objetivo corrigir uma fratura em um osso da face, provocada pelo tiro.

Ainda nesta semana, a vítima passará por uma avaliação no olho direito, para saber se será possível recuperá-lo. Ismael ainda não tem previsão de alta médica, segundo a esposa.

O caso

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h07 da noite do crime para atender ocorrência de latrocínio tentado com vítima atingida por disparo de arma de fogo.

De acordo com o documento, a vítima não soube dizer se chegou a reagir ao assalto ou não, mas que acabou sendo baleada com um tiro que acertou a região dos olhos. O disparo teria partido do garupa de uma das motocicletas.

Após atirarem, os criminosos fugiram sem levar nada. A vítima foi socorrida consciente para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. Ela não sofreu danos neurológicos.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no Distrito Policial Central de Suzano e segue em investigação.