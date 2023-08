Motociclista é baleado nos olhos durante tentativa de assalto no Jardim Cacique

Um motociclista de 35 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo na noite desta quarta-feira (2) na Rua José Sanches Marin, no Jardim Cacique, em Suzano. Este é o segundo caso de assalto que termina em vítima baleada em menos de dez dias em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a bala transfixou a região dos dois olhos. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h07 para atender ocorrência de latrocínio tentado com vítima atingida por disparo de arma de fogo.

O motociclista estava conduzindo a moto quando foi abordado por três indivíduos que estavam em outras duas motocicletas.

De acordo com o documento, a vítima não soube dizer se chegou a reagir ao assalto ou não, mas que acabou sendo baleada com um tiro que acertou a região dos olhos. O disparo teria partido do garupa de uma das motocicletas.

Após atirarem, os criminosos fugiram sem levar nada. A vítima foi socorrida consciente para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência, com base no relato de uma parente da vítima, o motociclista realizou exames preliminares que não apontaram comprometimento neurológico, mas havia a possibilidade de perda parcial ou total da visão.

A motocicleta da vítima foi recolhida por parentes. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no Distrito Policial Central de Suzano e segue em investigação.

Novo caso

Este é o segundo assalto em menos de dez dias em que o desfecho é vítima baleada em Suzano. No dia 24 de julho, um motociclista de 39 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas durante um assalto na Rua General Francisco Glicério, ao lado da Praça João Pessoa, no Centro de Suzano.

Segundo as informações da Polícia Militar, dois indivíduos se aproximaram na altura do cruzamento da Glicério com a Rua Campos Sales para assaltar um motociclista que estava parado no semáforo na Glicério.

No momento em que o semáforo abriu, o motociclista arrancou. Foi o momento em que dois criminosos se aproximaram. Um deles sacou a arma e atirou à queima roupa na cabeça da vítima, que caiu na hora.

Dois vigilantes e um guarda municipal - que estavam próximos ao local do crime - reagiram. Os seguranças começaram a trocar tiros com os bandidos, acertando carros e pessoas próximas. Toda a ação foi flagrada pelas diversas câmeras de monitoramento instaladas próximas ao local do crime.

O motociclista chegou a ser socorrido para o Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu ao ferimento e morreu. As outras vítimas sobreviveram.