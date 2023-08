Polícia Civil investiga assassinato de aposentado encontrado em cova dentro de sítio em Santa Isabel

A Polícia Civil de Santa Isabel tenta identificar e prender o autor do assassinato do aposentado Benedito Aparecido de Castro, de 68 anos, encontrado dentro de uma cova no sítio onde morava na Estrada do Ouro Fino – Rua do Comércio, na região rural de Ouro Fino, em Santa Isabel.

As investigações já iniciaram por meio de um inquérito policial. A Polícia quer descobrir quem assassinou a vítima e quais as motivações para o crime bárbaro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Santa Isabel.

Segundo o Boletim de Ocorrência do caso, o enteado da vítima mora em Bauru, no interior paulista, e disse que, desde o dia 30 de julho, não conseguia fazer contato com o idoso. Ele afirmou que era normal entrar em contato com o aposentado para saber se tudo estava bem.

Com todos os contatos feitos em vão, o enteado resolveu ir até Santa Isabel para descobrir o que havia acontecido. Na terça-feira (1°), o homem chegou na cidade e buscou ajuda com a sobrinha da vítima. Ambos foram até o sítio onde a vítima vivia e se depararam com o local fechado.

De acordo com o documento, o homem entrou na residência quebrando o vidro da janela. Ele abriu a porta e ambos começaram a procurar o idoso, que não foi encontrado. A casa estava vazia, porém organizada e sem vestígios de crime.

Do lado de fora da residência, o enteado da vítima começou a procurar o aposentado e, segundo o Boletim de Ocorrência, em determinado momento, encontrou um carrinho de mão com manchas parecidas com sangue.

Por conta da escuridão, o enteado resolveu aguardar até amanhecer para continuar as buscas.

Corpo encontrado

No dia seguinte (quarta-feira, dia 2 de agosto), o enteado retornou para o sítio para procurar o idoso.

O Boletim de Ocorrência diz que o enteado percebeu que havia terra remexida em um brejo dentro do sítio. Ele, então, pegou uma pá e começou a cavar.

Em determinado momento da escavação, o enteado viu o tecido da calça jeans que o idoso usava. Em seguida, encontrou o corpo dentro da cova.

A Polícia Militar foi acionada e o local foi preservado. O enteado e a sobrinha da vítima foram conduzidos para a delegacia para prestar depoimento.

O corpo do aposentado foi recolhido. Ele já foi sepultado. O caso foi registrado na Delegacia de Santa Isabel e, agora, a Polícia Civil da cidade investiga o caso.