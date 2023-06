Polícia identifica algoz de homem assassinado a golpes de barra de ferro em Mogi

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi (SHPP) identificou o homem apontado pelas investigações como autor do assassinato de Marco Antônio Monteiro, de 55 anos, ocorrido na madrugada de terça-feira, 21 de março deste ano, na Rua Raul Garcia Negão, no Jardim Rodeio, em Mogi das Cruzes.

A vítima foi encontrada na rua com ferimentos na cabeça. Ela foi agredida até a morte com uma barra de ferro. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte do homem se deu por “traumatismo cranioencefálico provocado por agente contundente".

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na madrugada em que aconteceu o crime, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão, mas ao chegar ao local, encontrou o homem já sem sinais vitais. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A companheira da vítima disse à Polícia que o homem havia saído de casa para comprar entorpecentes e que ele demorou para retornar. A mulher, então, saiu da residência e viu a vítima caída no chão com a cabeça ferida. Populares ajudaram a chamar a Polícia.

De acordo com o SHPP de Mogi, o homem indiciado pelo assassinato é Anizio Rodrigues do Prado. Ele já está com a prisão temporária decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes e é considerado foragido.

Ainda segundo a Homicídios, o crime foi passional. Monteiro foi assassinado porque o indiciado sentia ciúmes de sua namorada com a vítima. Ambos estariam tendo um relacionamento amoroso. Agora, o SHPP busca encontrar o homem para prendê-lo.