Polícia Rodoviária recupera veículos furtados e prende dois suspeitos em Arujá

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recuperou dois veículos e prendeu dois suspeitos em flagrante, nesta quarta-feira (11), em Arujá. Uma arma falsa foi apreendida durante a ação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava um patrulhamento pela alça de acesso do Rodoanel, na Rodovia Ayrton Senna, na altura do KM 37, quando foram informados pelo sistema Muralha Paulista que dois veículos em um crime passaram pelo radar de Arujá.

Os agentes fizeram o retorno pela Presidente Dutra, onde realizaram a abordagem. No total, cinco pessoas ocupavam os veículos, sendo quatro homens e uma mulher. Durante a revista, os policiais encontraram uma arma de brinquedo em posse dos suspeitos.

Ainda segundo o B.O, os policiais verificaram o número do chassi e constataram que os dois veículos foram furtados e estavam com as placas adulteradas. Três pessoas tinham antecedentes criminais por furto e roubo.

Dois homens acabaram presos em flagrante. Ambos ficaram à disposição da Polícia Judiciária. Os demais envolvidos prestaram esclarecimentos e foram liberados. O caso foi registrado como flagrante de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Delegacia de Arujá.

A arma falsa e os veículos foram apreendidos e passaram por perícia.