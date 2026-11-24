Muito além de fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e filho e garantir a nutrição ideal ao bebê, o ato de amamentar atua como um poderoso escudo biológico para a saúde da mulher. Essa é a principal conclusão de uma pesquisa desenvolvida por Maria Máximo, estudante do 4º ano de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e apresentada recentemente no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (Esmo), realizado em Madri, na Espanha, ao final de outubro deste ano — um dos mais prestigiados eventos de oncologia do mundo.

Intitulado "Lactação como fator de proteção no desenvolvimento do câncer de mama triplo-negativo (CMTN)", o estudo foi conduzido pela estudante de Medicina da UMC, sob orientação do Dr. Rafael Zapata, oncologista clínico do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes.

O foco da investigação recaiu sobre o câncer de mama triplo-negativo, considerado o subtipo mais agressivo da doença e o de pior prognóstico clínico, devido à ausência de receptores hormonais que costumam guiar terapias-alvo, e a conclusão é que mulheres que amamentam por mais de seis meses apresentam uma redução aproximada de 23% no risco de desenvolver esse tipo de câncer em comparação àquelas que nunca amamentaram.

O estudo envolveu uma extensa revisão narrativa da literatura e diretrizes internacionais de oncologia para avaliar os mecanismos de proteção da lactação contra o câncer de mama triplo-negativo.

“Durante muito tempo, acreditava-se que o efeito protetor da amamentação era apenas epidemiológico. Hoje, sabemos que a lactação desencadeia uma série de alterações celulares, imunológicas e moleculares profundas que remodelam o microambiente da glândula mamária e reduzem sua suscetibilidade a tumores", explica Maria Máximo.