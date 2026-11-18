Os vereadores de Suzano estão perdendo, de vez, a paciência com a falta de transparência e os problemas causados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) à população e ao Meio Ambiente. Na última sessão do Poder Legislativo da cidade, os vereadores Josias Mineiro (PC do B) e André Marcos de Abreu, o Pacola (PSD), destacaram diversas situações em que a empresa, responsável pelos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto, estaria falhando com a cidade e a Casa de Leis.

Mineiro apresentou, durante a sessão ordinária, um vídeo para denunciar que a empresa estaria permitindo o descarte de esgotos sem tratamento em cursos de água e também na represa de Taiaçupeba: "Já fizemos audiência público, cobranças, denuncias, mas os problemas continuam. Essa empresa não está nem aí para os nossos questionamentos", protestou o vereador que a acionou a Comissão de Meio Ambiente do Legislativo para que, mais uma vez, a Sabesp seja convocada para prestar esclarecimentos sobre os investimentos e os problemas que estaria causando à cidade.

O vereador Pacola também denunciou a possível falta de respeito da empresa com a cidade. Ele destacou os problemas que moradores do distrito de Palmeiras estão enfrentando em razão do alagamento de estradas, sendo que esses alagamentos teriam como motivos principais as chuvas e ou aumento de volume de água armazenado na represa de Taiaçupeba. Ao fazer o uso da palavra, Pacola afirmou que um trecho da estrada das Varinhas estava alagado o que impedia o tráfego de veículos e colocava em risco a segurança das pessoas: "Imaginem quando essa obra da transposição for concluída e chegar mais água em Taiaçupeba, as pessoas ficarão ainda mais isoladas. O que nós estamos cobrando aqui é o alteamento de trechos das estradas que já estão ficando alagadas ou que ficarão debaixo de água depois que a obra da transposição for concluída", alertou Pacola, para quem a empresa Sabesp estaria prestando um desserviço à Suzano.

Ainda de acordo com os vereadores, a Sabesp etária atrasando as respostas e/ou ignorando os pedidos de informações feitos pelo Legislativo sobre as obras e problemas gerados pela empresa à cidade e que esta postura da Sabesp seria inaceitável. A partir das manifestações dos vereadores na Câmara, a reportagem do Diário de Suzano fez na segunda-feira, alguns questionamentos a Sabesp: entre outras questões, o jornal questionou "neste ano quantos ofícios/requerimentos/pedidos informações de vereadores de Suzano chegaram até a Sabesp? quantos pedidos de informações (e de quais vereadores) foram respondidos pela Sabesp até essa segunda-feira?". Até o fechamento dessa matéria a Sabesp não se manifestou; os esclarecimentos da empresa serão destacados assim que forem enviados à redação do DS.